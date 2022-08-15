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В Трускавце пятеро детей сбежали из детского лагеря из-за запрета курить

В Трускавце из местного детского лагеря сбежали подростки

15 августа 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Из детского лагеря "Артек-Прикарпатье", которые находятся в Трускавце, сбежали 5 подростков. Чтобы разыскать и найти их, полицейские организовали поисковую операцию. Об этом сообщили в Трускавецком городском совете.

В Трускавце пятеро детей сбежали из детского лагеря из-за запрета курить

Пятеро детей скрылись из детского лагеря (фото из открытых источников)

Дети скрылись 13 августа, вечером. Их искала не только полиция, но и весь личный состав.

"В субботу вечером из лагеря "Артек-Прикарпатье", который работает на базе санатория "Женева", сбежали пятеро подростков из Николаевской области. Весь личный состав был поднят по тревоге для проведения розыскных мероприятий", – говорится в заявлении.

Подростков нашли на территории Стрыйского района только на следующий день. Впоследствии выяснилось, что дети скрылись из лагеря из-за дисциплины в санатории и запрета детям курить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в школах Киева дети больше не будут учить русский язык. Преподавать русский язык в столичных школах больше не будут. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог и экономист Валерий Клочок. В ответном письме Киевской городской государственной администрации по запросу общественной организации "Молодежный клуб Джура" заявляется, что в новом учебном году в киевских школах больше не будет уроков русского языка. Преподавать на русском языке учителя тоже не будут.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине не успевают подготовить все школы к началу учебного года . 1 сентября в Украине откроются не все школы. Некоторые школьники продолжат обучаться онлайн. Речь идет об находящихся в опасных зонах учебных заведениях, ведь подготовить эти школы к 1 сентября просто невозможно. Об этом заявила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Юлия Гришина.




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Источник: https://www.facebook.com/tmr.gov.ua/posts/pfbid0Jt4J3zHEZp5tQ55834UEgP2ZMupo7xF3M4TvPutsETeDw23gtUxqsEc1Hwo4c8Rwl
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