В Тростянце российские оккупанты замучили гражданского: подробности

Российские захватчики подвергли пыткам, что повлекло за собой смерть, попавшего под оккупацию жителя населенного пункта Тростянец. По этому факту расследуется уголовное производство. Об этом информируют в пресс- службе Офиса генерального прокурора.

Прокуратура розпочала розслідування цього злочину (фото з відкритих джерел)

Как установлено представителями следствия, агрессоры, когда оккупировали город Тростянец, жестоко поиздевались над погибшим. Его тело, на котором были множественные повреждения, было найдено, когда город был освобожден 28 марта. Сейчас устанавливают личность этого человека.

Сотрудниками прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции №1 города Тростянец Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области", — утверждается в обнародованном сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о преступлениях российских оккупантов в Херсонской области. Правоохранители Херсонской областной прокуратуры открыли три уголовных производства за последние сутки по факту нарушения законов и обычаев войны, что предусмотрено статьей 438 Уголовного кодекса Украины. Известно, что 10 марта 2022 года российские кафиры совершили несколько преступлений. Как выяснили следователи, кафиры, находясь в селе Приднепровское, незаконно зашли на территорию Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины. Там они устроили погром, уничтожали оборудование и технику. 10 марта кафиры обстреляли село Дарьевка в Херсонской области. В результате сгорело транспортное средство, в котором находилась женщина-водитель.

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