В Тернопольской области столкнулись микроавтобус и автомобиль, 9 человек пострадали (ФОТО)

В среду, 8 декабря на автостраде Доманово-Ковель-Черновцы неподалеку Тернополя произошла автотроща, в которой пострадал рейсовый микроавтобус "Тернополь-Кременец" и получила повреждения иномарка. В этом дорожном происшествии получили повреждения 9 пассажиров. Об этом сообщает ТСН.

Пострадали 9 человек (фото – ГУ Национальной полиции в Тернопольской области)

По обнародованной информации, два транспортных средства столкнулись в ударе. Это были пассажирский микроавтобус и автомобиль.

От большой силы столкновения у пассажирской маршрутки оторвало колеса, а иномарка залетела с дороги в придорожный кювет.

В автотроще, к счастью, обошлось без человеческих смертей. Но девять путешественников, в том числе, водитель пассажирского буса получили повреждения разной тяжести. Медики их госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации Нацполиции Тернопольского региона, дорожный инцидент будет внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе сбили насмерть 28-летнюю девушку . В Тернополе на пешеходном переходе произошла смертельная авария. От сильного удара погибла 28-летняя горожанка, на которую на безопасной зоне автодороги наехала иномарка. От сильного удара автомашины, которая очень быстро мчалась по городской улице, молодая горожанка получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Уже в медицинском заведении она ушла из жизни. Происшествие имело место поздно вечером. Иномарка спешила уехать из города, направляясь в населенный пункт Подгородное. Проходя мимо нерегулируемого пешеходного перехода, она не остановилась, чтобы пропустить тернополянку, а, наоборот, наехала на нее.

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