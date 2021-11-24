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В Тернопольской области мужчина чуть не задушил мальчика, потому что его дразнили

Злоумышленник остановился только тогда, когда вмешалась мама мальчика

сегодня, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В Тернопольском регионе местный житель совершил нападение на малыша, который на улице начал его дразнить. Он дернул его за одежду, поднял вверх и начал душить. Об этом сообщает Кременецкая районная судебная организация в своем приговоре.

В Тернопольской области мужчина чуть не задушил мальчика, потому что его дразнили

Муж догнал ребенка и пытался задушить (фото из открытых источников)

По обнародованным материалам дела, инцидент имел место недалеко от дома, где живет мальчик. Как выяснило досудебное следствие, обиженный житель догнал одного из детей на улице, дернул мальчика за одежду, поднял вверх и начал руками душить.

Хорошо, что на улицу вышла мать ребенка, которая сразу начал звать соседей на помощь. Испуганный дядя, испугавшись огласки, отпустил его.

Во время судебного заседания обвиняемый признал, что виновен и попросил прощения. Он объяснил мотив своего поступка. Напал на малыша только потому, что был сердит, что дети его обзывали разными фамилиями. Поэтому догнал одного из них и решил дать ему взбучку.

Кременецкое районное судебное учреждение признало его виновным по ч. 1 ст. 126 УК Украины и присудила отработать 150 часов на общественных работах. Вынесенный приговор виновный еще может подвергнуть обжалованию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернопольской области загадочно умер младенец . В населенном пункте Козова Тернопольского региона внезапно ушел из жизни малыш, которому исполнился месяц. Об этом случае полицейских сообщил медработник экстренной группы скорой помощи. Мать сказала, что маленькому стало плохо уже вечером, началось кровотечение из носа. Малыш не состоял на учете у семейного врача, поэтому озабоченные родители вызвали экстренную помощь.


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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101237523
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