В Тернополе потеряла сознание 9-летняя девочка во время катания на санках

В городе Тернополь вчера вечером, 10 января, произошел неприятный инцидент. Спускаясь с горки на санках 9-летняя девочка сильно врезалась в другую маленькую горожанку и тут же на улице потеряла сознание. Об этом сообщил глава местного Центра экстренной медицинской помощи Михаил Джус.

Ребенка доставили в больницу (фото из открытых источников)

По словам медицинского специалиста, несчастье произошло в городском парке в эти зимние дни школьных каникул. Юная жительница Тернополя спускалась с горы, которая находится на территории городского парка. Очевидно, спускаясь на скорости, она зацепила санками другую свою ровесницу, сильно ударилась об вторую школьницу головой и потеряла сознание. Прямо в парк озабоченные прохожие вызвали представителей скорой помощи.

По сообщению Михаила Джуса, у ребенка медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Они предоставили малышке необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в Тернопольскую областную детскую больницу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе дерево свалилось на 12-летнего мальчика. В одном из парков Тернополя травмировался ребенок. По информации Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины, 12-летний мальчик готовил в парке шашлык и в какой-то момент на него упало дерево. Ребенок получил ранение руки. После оказания медицинской помощи мальчик был доставлен в областную детскую больницу. У пострадавшего диагностировали ушибленную рану четвертого пальца правой кисти. Специалисты устанавливают все обстоятельства этой трагедии. Также неизвестно, будут ли соответствовать профильные коммунальные службы.

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