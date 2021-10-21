В Сумской области нашли людские кости на кладбище для животных (ВИДЕО)

Жители городка Ахтырка на Сумщине, которые попали на кладбище, где хоронят домашних любимцев, недалеко от захоронения собаки нашли человеческие останки.

Местные жители обнаружили почти целый скелет человека (фото из открытых источников)

Видеоролик об этом они разместили в социальных сетях. Старожилы рассказывают, что во время войны там стоял немецкий госпиталь и неподалеку хоронили умерших.

Это место, где нашли неизвестные останки погибших, находится рядом с объездной дорогой.

По словам горожанки, что снимала это событие на кладбище для животных, это полностью человеческий скелет, который хорошо сохранился — череп, челюсть, ребра. Чья-то могила на чужой земле, — комментирует автор, еще раз направляя камеру на найденный скелет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика . Об исчезновении малолетнего сына в полицию заявила мать ребенка, проживающего в Глухове. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Полиции было понятно, что отец взял 3-летнего мальчика из детского сада, но не привел его домой и исчез. Полицейские вместе с волонтерами обыскали Глухов. С помощью масштабных поисков, изучения записей камер наблюдения по городу и привлечения помощи горожан через социальные сети, правоохранителям удалось разыскать человека, что исчез с ребенком. В тот же день отца мальчика обнаружили в черте города без сына. Во время общения с правоохранителями 50-летний мужчина уверял их, что не знает, где его ребенок. Впоследствии выяснилось, что мужчина убил сына, он показал место, где оставил тело мальчика. Известно, что отец забрал сына из детсада и повез его за город на велосипеде.

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