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В Сумской области нашли людские кости на кладбище для животных (ВИДЕО)

Ранее на этом месте якобы было немецкое кладбище

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Жители городка Ахтырка на Сумщине, которые попали на кладбище, где хоронят домашних любимцев, недалеко от захоронения собаки нашли человеческие останки.

В Сумской области нашли людские кости на кладбище для животных (ВИДЕО)

Местные жители обнаружили почти целый скелет человека (фото из открытых источников)

Видеоролик об этом они разместили в социальных сетях. Старожилы рассказывают, что во время войны там стоял немецкий госпиталь и неподалеку хоронили умерших.

Это место, где нашли неизвестные останки погибших, находится рядом с объездной дорогой.

По словам горожанки, что снимала это событие на кладбище для животных, это полностью человеческий скелет, который хорошо сохранился — череп, челюсть, ребра. Чья-то могила на чужой земле, — комментирует автор, еще раз направляя камеру на найденный скелет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика . Об исчезновении малолетнего сына в полицию заявила мать ребенка, проживающего в Глухове. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Полиции было понятно, что отец взял 3-летнего мальчика из детского сада, но не привел его домой и исчез. Полицейские вместе с волонтерами обыскали Глухов. С помощью масштабных поисков, изучения записей камер наблюдения по городу и привлечения помощи горожан через социальные сети, правоохранителям удалось разыскать человека, что исчез с ребенком. В тот же день отца мальчика обнаружили в черте города без сына. Во время общения с правоохранителями 50-летний мужчина уверял их, что не знает, где его ребенок. Впоследствии выяснилось, что мужчина убил сына, он показал место, где оставил тело мальчика. Известно, что отец забрал сына из детсада и повез его за город на велосипеде.


 


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Источник: https://www.facebook.com/groups/PodslushanoAkhtyrka/posts/3062847494003444/
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