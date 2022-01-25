В Сумской области мужчина до смерти изнасиловал свою знакомую

Работники прокуратуры Сумской области направили в суд обвинения в отношении 45-летнего жителя города Кролевец, которого местные прокуроры обвиняют в том, что он жестоко изнасиловал свою знакомую и не предоставил ей своевременную помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Мужчина может попасть за решетку на 15 лет (фото из открытых источников)

Инцидент произошел еще в конце ноября прошлого года. Горожанин пригласил к себе в гости 53-летнюю жительницу этого города, которую давно знал. Они вместе пьянствовали, потом начали заниматься сексом. Младший за свою пассию мужчина, воспользовался беспомощностью женщины после употребленной дозы алкоголя. Он жестоко начал насиловать ее, использую посторонний предмет. Жертва сексуального извращенца умерла в чужой кровати, потому что у нее были повреждены внутренние органы. Между тем насильник просто наблюдал за ней, не вызвав несчастной медиков скорой помощи.

Сумские прокуроры квалифицировали действия местного извращенца по правовой квалификации ч. 5 ст. 152 УКУ. Это – совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекшего тяжкие последствия. Также по ч. 3 ст. 135 УКУ, что квалифицируется как оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. По этому обвинению насильник может получить немалый срок лишения свободы, в том числе от десяти до пятнадцати лет пребывания за решеткой, — утверждают представители прокуратуры Сумской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру .

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