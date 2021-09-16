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Главная Новости Общество происшествия В Сумах отец, что задушил своего трехлетнего сына, объяснил свой поступок
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В Сумах отец, что задушил своего трехлетнего сына, объяснил свой поступок

По словам матери мальчика, мужчина имел определенные психические расстройства

16 сентября 2021, 23:49
Автор:

Лиля Воробьева

В Сумской области мужчина убил своего маленького ребенка. Эта новость ошеломила всех жителей райцентра Глухов. Как всегда, на велосипеде папы они поехали в родной дом. Но мама и жена их уже не увидела. И подключила к поискам полицию. Розыск обоих пропавших членов семьи не прекращался всю ночь. Утром полицейские в лесу увидели страшную картину-там неподвижно лежал пропавший малыш с кульком на голове. Об этом сообщает ТСН.

В Сумах отец, что задушил своего трехлетнего сына, объяснил свой поступок

У мужчины были психологические расстройства (фото: патрульная полиция Сумской области)

Жена призналась полицейским, что иногда на ее мужа что-то находит. Нездоровая психика. Поэтому и беспокоилась за их общего ребенка. Об этом рассказал руководитель отдела коммуникаций Нацполиции Сумской области Владимир Крупецьких

Мертвого малыша нашли почти в двух километрах от дошкольного учреждения. За какое время полицейские задержали и детоубийцу. Он признался, что лишил его жизни.

В  жительницы Сумской области это уже второй брак. В семье было 4 детей. Двое от экс-мужа и от другого-тоже два малыша.

Соседи шокированы семейной трагедией. По их меркам, семья была образцовой. Ни водки, ни насилия, все хорошо. И вот такой ужас, что не укладывается в голове.

Покойного "папа" вроде и любил. Всегда был с ним. Возил в садик, забирал обратно.

Сам детоубийца говорит, что таким образом Алеша поплатился за то, что обижал младшего брата. Едва не сделал его калекой, так травмировал ему голову. Как утверждает, хотел завезти его и оставить еще год назад.

Сейчас с обвиняемым общаются правоохранители. Покойному малышу, которого обнаружили уже неживым, сегодня как раз было бы 4 годика.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало, что в Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/pomstivsya-za-molodshogo-brata-batko-yakiy-zadushiv-tririchnogo-sina-poyasniv-sviy-nelyudskiy-vchinok-1868653.html
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