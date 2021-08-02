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Главная Новости Общество происшествия В Сумах мужчина обнаружил на пляже беспомощную женщину и целый день её насиловал (ФОТО)
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В Сумах мужчина обнаружил на пляже беспомощную женщину и целый день её насиловал (ФОТО)

Злоумышленник возил несколько часов беспомощную девушку на заднем сидении своего авто

сегодня, 20:19
Автор:

Денис Подставной

В Сумах мужчина поиздевался над беспомощной девушкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области. 

В Сумах мужчина обнаружил на пляже беспомощную женщину и целый день её насиловал (ФОТО)

Изнасилование в Сумах. Фото из открытых источников

Как стало известно, злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием 18-летней девушки изнасиловал её на берегу реки. После этого насильник положил свою жертву на заднее сидение своего автомобиля и разъезжал с ней по городу. 

Спустя несколько часов мужчина поехал в лес и еще раз совершил изнасилование. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. 

Медики оказали помощь потерпевшей. На данный момент мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

В Сумах мужчина обнаружил на пляже беспомощную женщину и целый день её насиловал (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Николаевской области молодой человек совершил изнасилование своей бывшей девушке. Сообщается, что пострадавшей было всего 15 лет. Злоумышленник ворвался в дом своей жертвы, где она проживала со своей бабушкой, рано утром. Он связал девушку, заставил угрозами молчать её родственницу, а затем изнасилован. Потерпевшей удалось вырваться только тогда, когда к ним домой пришли друзья. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании неизвестный мужчина изнасиловал малолетнюю прямо на глазах у тысяч отдыхающих. Сообщается, что инцидент произошел на популярном для отдыха пляже. В момент совершения преступления рядом с этим местом находилось несколько тысяч человек. Правонарушитель затащил свою жертву в глубокую воду, а затем надругался. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://su.npu.gov.ua/
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