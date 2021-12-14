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В сугробах стояли "скорые" и автобусы: в Ровенской области стихия натворила беды

В Ровенской области пришлось спасать авто из-под веток

сегодня, 19:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Более двух сотен населенных пунктов Западного региона остались без электрического освещения из-за метели с мокрым снегом. Больше всего пострадали от непогоды жители Львовской области, где два дня заметало дома и автострады, которые не успевали расчищать. Вечером асфальтовое покрытие дорог покрыла гололедица. Об этом сообщает ТСН.

В сугробах стояли "скорые" и автобусы: в Ровенской области стихия натворила беды

Спасатели извлекали машины (фото из открытых источников)

На автостраде Киев – Чоп в районе Ожидова была образована пробка, протяженностью 10 километров. В снежном покрытии застряли большие грузовики, легковые автомобили не могли эти колонны миновать. Поэтому дорожное движение было парализовано на несколько часов.

В Ровенской области в снежных заносах стояли кареты скорой помощи, маршрутки и другой пассажирский транспорт с людьми. Ветер свалил немало деревьев. Потому представители дорожной службы и мчеесники работали в ритме усиленного режима.

На международной автостраде Киев-Чоп сегодня пробок нет, но представители экстренных служб наготове, ведь днем снеговое покрытие таяло, а на ночь снова ударит мороз, поэтому прогнозируется и гололедица.

Эти дни нелегкие для всех участников дорожного движения, ведь мело очень сильно. Грузовые автомобили не могли преодолевать подъемы и становились в снегу. Под тяжестью мокрого снега на едва двигавшихся по  трассах  авто падали деревья.

По информации спасателей, их специалисты освободили из снежного перемета машину скорой, которая везла тяжелобольного пациента в медицинское учреждение. Также тяжелая техника спасателей расчистила путь школьному автобусу и 13 грузовикам, блокировавшим движение. Отдельно специалисты спасательной службы быстро реагировали на вызовы, когда деревья рушились на автострады и блокировали на этих участках дальнейшее движение.

В одном из населенных пунктов западного региона медик скорой полтора километра преодолевала из-за переметов, чтобы помочь больному человеку.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области змея укрылась в мотоцикле и напала на мужчину.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/u-rivnenskiy-oblasti-snig-lamav-dereva-i-poloniv-v-zametah-shvidki-i-avtobusi-1932115.html
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