В США при взлете загорелся пассажирский самолет: что произошло

В субботу вечером, 2 октября, в США в международном аэропорту "Атлантик-сити" (штат Нью-Джерси) произошло чрезвычайное происшествие. При взлете загорелся пассажирский самолет, но никто не пострадал.

В США загорелся двигатель самолета / Фото: Robert Alexander / Getty Images

Как сообщает издание NBC, самолет американской авиакомпании Spirit Airlines должен был вылететь в аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд (Флорида). Но при взлете в правый двигатель воздушного судна при рулежке на взлетную полосу попала птица и он загорелся. Пассажиров самолета удалось благополучно эвакуировать, никто не пострадал.

Губернатор штата Фил Мерфи написал на своей странице в социальной сети Twitter, что с пассажирами авиалайнера и членами экипажа все хорошо, а аэропорт снова открыт и работает в привычном режиме.

Напомним, что в японском аэропорту Нарита черепаха выползла на взлетно-посадочную полосу и задержала на 15 минут вылет пяти самолеты. Животное на взлетно-посадочной полосе схватили сотрудники аэропорта. Она была темно-зеленой, около 30 сантиметров в длину и весом около 2 килограммов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Боинг 767-300 российской авиакомпании, совершавший рейс из кубинского города Варадеро в российскую столицу, налетел на неожиданную преграду — стаю орлов. Пассажиры самолета сняли диверсию, виновниками которой едва не стали пернатые жители воздушного пространства.

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