logo
Русский Українська

BTC/USD

47946.05

ETH/USD

3406.44

LTC/USD

168.37

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В США при взлете загорелся пассажирский самолет: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В США при взлете загорелся пассажирский самолет: что произошло

В субботу вечером, 2 октября, в аэропорту «Атлантик-сити» в США при взлете загорелся пассажирский самолет: названа причина

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу вечером, 2 октября, в США в международном аэропорту "Атлантик-сити" (штат Нью-Джерси) произошло чрезвычайное происшествие. При взлете загорелся пассажирский самолет, но никто не пострадал.

В США при взлете загорелся пассажирский самолет: что произошло

В США загорелся двигатель самолета / Фото: Robert Alexander / Getty Images

Как сообщает издание NBC, самолет американской авиакомпании Spirit Airlines должен был вылететь в аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд (Флорида). Но при взлете в правый двигатель воздушного судна при рулежке на взлетную полосу попала птица и он загорелся. Пассажиров самолета удалось благополучно эвакуировать, никто не пострадал. 

Губернатор штата Фил Мерфи написал на своей странице в социальной сети Twitter, что с пассажирами авиалайнера и членами экипажа все хорошо, а аэропорт снова открыт и работает в привычном режиме. 

Напомним, что в японском аэропорту Нарита черепаха выползла на взлетно-посадочную полосу и задержала на 15 минут вылет пяти самолеты. Животное на взлетно-посадочной полосе схватили сотрудники аэропорта. Она была темно-зеленой, около 30 сантиметров в длину и весом около 2 килограммов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Боинг 767-300 российской авиакомпании, совершавший рейс из кубинского города Варадеро в российскую столицу, налетел на неожиданную преграду — стаю орлов. Пассажиры самолета сняли диверсию, виновниками которой едва не стали пернатые жители воздушного пространства.

Читайте также, что в Соединённых Штатах Америки у пассажира самолёта во время полета загорелся смартфон. Экипаж летательного аппарата быстро среагировал и использовал огнетушители и специальные герметичные пакеты для аккумуляторов, которые сделаны из огнестойкого материала и могут выдерживать температуру до 1760 градусов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/plane-catches-fire-at-ac-airport-after-bird-strikes-engine/2979042/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ