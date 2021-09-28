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В Японии задержали пять самолетов из-за черепахи на взлетно-посадочной полосе

В японском аэропорту Нарита черепаха выползла на взлетно-посадочную полосу и задержала на 15 минут вылет пяти самолеты

сегодня, 12:30
Автор:

Хмільовська Інна

В международном аэропорту, обслуживающем Токио обнаружили черепаху, которая заползла на взлетно-посадочную полосу. Она не позволила самолету взлететь в назначенное время. Среди пяти рейсов был двухэтажный самолет компании All Nippon Airways с нарисованной на фюзеляже черепахой. Он летает от Японии до Гавайев и наоборот. Об этом сообщается на сайте NHK.

В Японии задержали пять самолетов из-за черепахи на взлетно-посадочной полосе

В Японии задержали пять самолетов, фото с открытых источников

Персонал аэропорта Нарита сообщил, что пилот заметил черепаху на взлетно-посадочной полосе около 11:30 утра. Одну из двух взлетно-посадочных полос закрыли примерно на 10 минут.

Пять вылетов были задержаны на срок до 15 минут. Одним из них был двухэтажный самолет All Nippon Airways, направлявшийся в южный город Наха в префектуре Окинава. Фюзеляж самолета выполнен в гавайском стиле с изображением зеленой морской черепахи.

Черепаху на взлетно-посадочной полосе схватили сотрудники аэропорта. Она была темно-зеленой, около 30 сантиметров в длину и весом около 2 килограммов.

Возможно, она пришла из близлежащего водохранилища. Корпорация международного аэропорта Нарита заявляет, что выяснит, что это за черепаха, чтобы определить, можно ли ее поместить в естественную среду обитания. Источник, близкий к аэропорту, говорит, что черепаху редко можно поймать на взлетно-посадочной полосе и задержать вылет.

Стюардесса, находившаяся на борту самолета ANA, выразила удивление по поводу совпадения и сказала, что пассажиры и экипаж взлетели в приподнятом настроении, несмотря на задержку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в аэропорту Вашингтона усилят меры безопасности накануне митинга сторонников Трампа.




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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210924_24/
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