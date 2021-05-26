В сколиких регионах мира обнаружили индийский штамм коронавируса

Представители ВОЗ получили информацию о том, что индийский тип коронавируса B.1.617 был обнаружен на 53 территориях, в результате чего общее количество стран с индийским штаммом достигло 60. Об этом сообщают журналисты France24.

Индийский штам - фото из открытых источников

В отчете ВОЗ отмечается, что B.1.617 продемонстрировал повышенную передачу инфекции, тогда как тяжесть заболевания и риск заражения еще изучаются.

На прошлой неделе случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса обнаружили в Ботсване, Алжире, Кении, Бразилии, Гане, Зимбабве, Финляндии.

Его подвид B.1.617.1 обнаружили в 41 стране; B.1.617.2 – в 54 странах; B.1.617.3 – в 6 государствах.

В целом во всем мире в конце мая количество новых случаев и смертей продолжало снижаться: было зарегистрировано около 4,1 миллиона новых зараженных и 84 тысяч смертей – это на 14% и 2% соответственно меньше по сравнению с серединой мая.

Напомним, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Отметка достигала почти 350 тысяч заболевших за день.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. Подробнее прочитаете в нашем материале.

Кроме того, мы сообщали, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производятся на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

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