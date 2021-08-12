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Главная Новости Общество происшествия В СИЗО Луцка умер мужчина, который жестоко убил бывшую жену и дочь
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В СИЗО Луцка умер мужчина, который жестоко убил бывшую жену и дочь

Кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных

сегодня, 00:14
Автор:

Ольга Чародий

В Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, который топором зарубил свою бывшую жену и дочь. Об этом сообщает "Суспільне".

В СИЗО Луцка умер мужчина, который жестоко убил бывшую жену и дочь

Мужчина (фото из открытых источников)

В Луцком СИЗО вчера, 10 августа, около 21:00 умер мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин: 56-летней бывшей жены и 22-летней дочери. В пресс-службе Нацполиции Волынской области сообщают, что кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных.

"Все они опрошенные следователями. Было установлено, что телесные повреждения ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", — рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции области Олег Плазовский. 

По факту смерти заключенного открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и 140 ( "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного". УК. Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мурахевич, в Луцкое СИЗО к заключенному вызвали экстренную медицинскую помощь.

 Напомним, Волынской области женщина решили убить своего бывшего мужа, чтобы не плати кредит банку, который она оформила на его имя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции. Правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина, используя документы своего мужа, оформила на его немало кредитов общей суммой 200 тысяч гривен. Но полицейским удалось спасти мужчину и предотвратить его убийство. Они инсценировали преступление и поймали заказчицу "на горячем" во время встречи с "вероятным" киллером возле одного из сел Владимир-Волынского района.



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Источник: https://suspilne.media/154766-u-luckomu-sizo-pomer-colovik-akij-vbiv-druzinu-ta-donku/
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