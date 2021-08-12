В СИЗО Луцка умер мужчина, который жестоко убил бывшую жену и дочь

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Ольга Чародий
В Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина,
который топором зарубил свою бывшую жену и дочь. Об этом сообщает
"Суспільне".
Мужчина (фото из открытых источников)
В Луцком СИЗО вчера, 10 августа, около 21:00 умер мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин: 56-летней бывшей жены и 22-летней дочери. В пресс-службе Нацполиции Волынской области сообщают, что кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных.
"Все они опрошенные следователями. Было установлено, что
телесные повреждения ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную
причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", —
рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции области Олег
Плазовский.
По факту смерти заключенного открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и 140 ( "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного". УК. Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мурахевич, в Луцкое СИЗО к заключенному вызвали экстренную медицинскую помощь.
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