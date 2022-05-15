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В Сети появилась последняя запись с крейсера "Москва"

Диспетчер сообщал о проведении пассивного спасения экипажа

сегодня, 14:33
Автор:

Мокрик Анастасия
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13 апреля флагман Черноморского флота "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун".  Перед тем, как крейсер пошел на дно, диспетчер успел доложить о случившемся. Аудиозапись разговора была обуликована на странице "Оперативное командование  "Юг"" в социальной сети Facebook.

В Сети появилась последняя запись с крейсера "Москва"

Крейсер Москва. Фото: из от крытых источников

На фоне воющих сирен после попадания ракет, диспетчер докладывал, что в крейсере две пробоины, одна из — ниже ватерлинии. Также он сообщил о проведении пассивного спасения экипажа. 

"Второй буксир — подтверждаю. 6.9.0, подтверждаю, внештатная. Как слышите? Москва-первый, две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок, крен 30 градусов, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит. Провести буксировку нет хода на сближение. Нет хода на сближение. Проводим пассивное спасение экипажа", — говорил диспетчер. 

Напомним, 13 апреля появились сообщения о пожаре на корабле "Москва". Позже стало известно, что пожар на крейсере возник после прицельного попадания  ракет. Стоит отметить, что корабль "Москва" атаковал украинских пограничников на острове Змеиный.  Украинские моряки выбрали время для атаки, когда на море был шторм, провели разведку и ослепили РЛС корабля из беспилотника и нанесли удар двумя ракетами.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что стало известно сколько стоит крейсер "Москва" и почему это тяжелая потеря для агрессора. Подробнее читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" сообщало, что вместе с крейсером "Москва" был уничтожен его командир — капитан первого ранга Куприн.



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/videos/1085605582297882
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