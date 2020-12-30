В Сербию пытались ввезти древние артефакты под видом украинского паркета

Сербские таможенники насчитали 2 113 предметов, представляющих историческую ценность. Антиквариат отправлен на экспертизу.

Фото: Uprava Carina Srbije

Сербские таможенники на пограничном переходе Сербская Црня задержали на въезде в страну большую археологическую коллекцию, содержащую более двух тысяч антикварных предметов разных периодов. Артефакты пытались ввезти в грузовом автомобиле, замаскировав под паркет из Украины, пишет Европейская правда.

Контрабанда находилась в грузовом транспортном средстве с румынскими номерами. Исторические ценности перевозил 46-летний гражданин Сербии, заявивший, что везет товар, указанный в таможенной документации – украинский паркет.

Во время осмотра были обнаружены ценные предметы эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметы из археологических культур древних славян и кельтов. Среди них подвески, перстни, наконечники для копий, стрел, топоров, а также булавы, ложки, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты. Всего 2 113 предметов.

Все найденное будет отправлено на экспертизу.

Напомним, украинская таможенная служба наконец-то официально получила нового руководителя. Им стал бывший генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябкин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Новый глава таможенной службы занимал пост гендиректора аэропорта с 2017 года. Напомним, что Кабмин уволил с поста председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Тогда же освободили заместителей Нефедова — Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.





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