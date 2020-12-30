kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

27649.99

ETH/USD

739.47

LTC/USD

131.31

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Сербию пытались ввезти древние артефакты под видом украинского паркета
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сербию пытались ввезти древние артефакты под видом украинского паркета

Сербские таможенники задержали на въезде в страну большую археологическую коллекцию из более 2 тысяч антикварных предметов разных периодов, которые пытались провезти в грузовике с паркетом.

сегодня, 01:35
Автор:

Ольга Чародий

 Сербские таможенники насчитали 2 113 предметов, представляющих историческую ценность. Антиквариат отправлен на экспертизу.

В Сербию пытались ввезти древние артефакты под видом украинского паркета

Фото: Uprava Carina Srbije

Сербские таможенники на пограничном переходе Сербская Црня задержали на въезде в страну большую археологическую коллекцию, содержащую более двух тысяч антикварных предметов разных периодов. Артефакты пытались ввезти в грузовом автомобиле, замаскировав под паркет из Украины, пишет Европейская правда.

Контрабанда находилась в грузовом транспортном средстве с румынскими номерами. Исторические ценности перевозил 46-летний гражданин Сербии, заявивший, что везет товар, указанный в таможенной документации – украинский паркет.

Во время осмотра были обнаружены ценные предметы эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметы из археологических культур древних славян и кельтов. Среди них подвески, перстни, наконечники для копий, стрел, топоров, а также булавы, ложки, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты. Всего 2 113 предметов.

Все найденное будет отправлено на экспертизу.

Напомним, украинская таможенная служба наконец-то официально получила нового руководителя. Им стал бывший генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябкин.  Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Новый глава таможенной службы занимал пост гендиректора аэропорта с 2017 года. Напомним, что Кабмин уволил с поста председателя  Государственной таможенной службы Максима Нефедова.  Тогда же  освободили заместителей Нефедова — Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/29/7118099/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ