В Украине назначили нового главного таможенника

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Сергей Медведев
Украинская таможенная служба наконец-то официально получила нового руководителя. Им стал бывший генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябкин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Новый глава таможенной службы занимал пост гендиректора аэропорта с 2017 года.
Напомним, что Кабмин уволил с поста председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Тогда же освободили заместителей Нефедова — Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.
Отметим, что 15 июля 2019 Максим Нефедов приступил к обязанностям руководителя таможенной службы. До этого он занимал должность первого заместителя министра экономического развития и торговли.
Как сообщал портал "Комментарии", в условиях кризиса из-за коронавируса в Украине стали всплывать новые факты о коррупции на таможне. Кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии".
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