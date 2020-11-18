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В Украине назначили нового главного таможенника

Новый председатель ГТСУ Павел Рябкин раньше руководил международным аэропортом "Борисполь"

сегодня, 16:34
Автор:

Сергей Медведев

Украинская таможенная служба наконец-то официально получила нового руководителя. Им стал бывший генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябкин.  Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В Украине назначили нового главного таможенника

"Рябикина Павла Борисовича назначили главой Таможенной службы", — сообщил парламентарий.

Новый глава таможенной службы занимал пост гендиректора аэропорта с 2017 года.

Напомним, что Кабмин уволил с поста председателя  Государственной таможенной службы Максима Нефедова.  Тогда же  освободили заместителей Нефедова — Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.

Отметим, что 15 июля 2019 Максим Нефедов приступил к обязанностям руководителя таможенной службы. До этого он занимал должность первого заместителя министра экономического развития и торговли.

Как сообщал портал "Комментарии", в условиях кризиса из-за коронавируса в Украине стали всплывать новые факты о коррупции на таможне. Кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии".

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1899736-uryad-pogodiv-priznachennya-ryabikina-golovoyu-derzhmitnitsi
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