В СБУ объяснили, почему на фото с БЦ Леонардо разные заложницы

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Владимир Лавский
В кадр попадали сразу две работницы банка
Во время захвата бизнес-центра "Леонардо" разные женщины попали в кадр, потому что съемки проходили в разное время. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в фейсбуке.
"Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник — она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", — объяснили в СБУ.
Позже злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-то из работников банка, и всех сотрудников и посетителей эвакуировали. Руководительница отделения Universal Bank Наталья Чучупак вызвалась остаться и стала единственной заложницей террориста — именно она появляется на более поздних кадрах общения с Каримовым.
Как ранее сообщали "Комментарии", против Сухроба Каримова, который в понедельник, третьего августа, захватил заложников в киевском бизнес-центре, открыли уголовное производство. На данный момент следствие квалифицирует действия подозреваемого по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Каримову уже предъявили подозрение, и прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей. .
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