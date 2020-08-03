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В СБУ объяснили, почему на фото с БЦ Леонардо разные заложницы

На разных фотографиях с места событий пребывают разные женщины, светловолосая и темноволосая

сегодня, 20:49
Автор:

Владимир Лавский
В СБУ объяснили, почему на фото с БЦ Леонардо разные заложницы

В кадр попадали сразу две работницы банка

Во время захвата бизнес-центра "Леонардо" разные женщины попали в кадр, потому что съемки проходили в разное время. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в фейсбуке. 

"Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник — она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", — объяснили в СБУ.

Позже злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-то из работников банка, и всех сотрудников и посетителей эвакуировали. Руководительница отделения Universal Bank Наталья Чучупак вызвалась остаться и стала единственной заложницей террориста — именно она появляется на более поздних кадрах общения с Каримовым.

Как ранее сообщали "Комментарии", против Сухроба Каримова, который в понедельник, третьего августа, захватил заложников в киевском бизнес-центре, открыли уголовное производство. На данный момент следствие квалифицирует действия подозреваемого по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Каримову уже предъявили подозрение, и прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей. . 



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