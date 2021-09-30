В Ровно женщина отсудила у бывшего мужа 5 тысяч грн, потому что он ее покусал

В областном центре Ровенской области жена, обратившись в суд с иском к экс-супругу, чтобы защитить свое достоинство, получила в результате достойную денежную компенсацию. Об этом сообщает сайт Ровенского городского суда.

Мужчина укусил ее за ногу (фото из открытых источников)

Исследовав ситуацию, судья в своем решении отметил, что супруги поссорились еще летом. Хозяин семьи еще и ко всему совершил насилие над женой, зубами впился в бедро, что вызвало кровоизлияние. Затем эксперт определил, что жительница получила легкое телесное повреждение.

Экс-супруг раскаялся и отметил, что компенсирует женщине то, что натворил, заплатив ей 5000 гривен.

Городское судебное учреждение утвердило семейному дебоширу штраф в размере 850 гривен и обязало выплатить истице 5000 гривен компенсационных выплат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области неизвестные пытались сжечь мужчину живьем. На Ровенщине врачи спасли жизнь человеку, которого будто облили бензином и подожгли. Об этом написали в социальной сети сотрудники Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи. Они утверждают, что инцидент имел место сегодня, в предобеденное времени. Спасать жителя поселка Оженин выехал дежурный десант медиков. Сельский житель был весь обгоревший, он получил более 70% ожогов. Но в сознании общался со своими спасателями. Он рассказал, что незнакомые, которым он ничего плохого не сделал, облили его горючим и подожгли. Обгоревшего пациента разместили в одном из медицинских учреждений Ровенской области, а о преступлении над человеком проинформировали полицию.

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