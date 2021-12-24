В Ровно вор обчистил 9 садиков: забирал продукты и градусник

В городе Ровно горожанин совершал кражи в детских садах города. Он проникал в помещение через балконы, выломав дверь. Вор был из разряда серийных, по подсчетам ровенских правоохранителей он уже совершил 9 таких ограблений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Ровенщины.

Мужчина ограбил 9 садиков (фото из открытых источников)

В ровенском садике, расположенном на улице Евгения Коновальца, он украл электронного градусника, музыкальные колонки и три смесителя из кранов. В другом дошкольном заведении вынес телевизор, зарядное устройство и забрал предназначенные детям продукты питания.

По обнародованной полицией информации, правоохранители, реализовав весь комплекс намеченных мероприятий и следственные действия, стараниями специалистов уголовного розыска нашли подозреваемого, который не стеснялся грабить дошкольные учреждения для детей. Это 41-летний житель областного центра.

Вор и раньше имел проблемы с законом, даже уже отбыл наказание за то, что совершал имущественные кражи. Кроме двух эпизодов воровства, ровенчанин, как оказалось, причастен еще к 7 аналогичным воровствам.

По фактам краж с проникновением в дошкольные учреждения уже производится досудебное следствие по правовой квалификации ч. 3 ст.185 УКУ. Полицейские уже вскоре проинформируют злоумышленника о подозрении и изберут меру пресечения.

Важно, что во всех кражах из детских садов он признался. Часть ворованного полицейские нашли в его доме и забрали. Все остальное, что украл из садиков, уже продал.

Теперь вор, который не жалел чужих детей и обворовывал детские заведения, будет иметь возможность подумать над тем, что натворил. Ведь ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно семиклассник избил свою одноклассницу.

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