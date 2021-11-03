В Ровно блоггер назвала жителей родного города алкашами и наркоманами (ВИДЕО)

Первая красавица Ровенской области в 2014 году Екатерина Крылова стала участницей скандального инцидента. Она, рассказывая во время шоу о своем городе, назвала всех горожан пьяницами и наркозависимыми.

Екатерина Крылова попала в скандал (фото из открытых источников)

Это произошло во время телеэфира на канале ТЕТ. Обладательница звания "Мисс Ровенщина" выступала во время шоу "Богиня шопинга". И так некрасиво охарактеризовала всех жителей города, обозвав пьяницами и наркоманами. Видеоролик об этом был размещен изданием ЧаРивне.info

Также во время телеэфира ровенская участница конфликтовала с другой девушкой, тоже здесь выступавшей. Красавица из Ровно оказалась острой языком и сказала, что другая конкурентка похожа на такую, которая имеет встречи уже со старшими семейными мужчинами. Но та ответила проницательной шуткой, что такой известной блоггерке не везет и потому ей попадаются деды с животами.

Ровенчанка прореагировала, хорошо не подумав. И именно в этот момент обидела сильную половину Ровно. По ее словам, в ее родном городе проживают только пьяницы, наркозависимые и нищие.

Эта реплика не понравилась даже ведущим развлекательной программы. Один из них заметил, что бывшая ровенская красавица после таких комплиментов родному городу передумала туда возвращаться.

Жителям Ровно также не понравилось такое заявление. Горожане говорят, что почетная красавица нанесла оскорбление не только землякам. Похоже, что и она себя тоже не уважает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно женщина отсудила у бывшего мужчины 5 тыс. грн , потому что он ее искусал. В областном центре Ровенской области жена, обратившись в суд с иском на экс-супруга, чтобы защитить свое достоинство, получила в результате достойную денежную компенсацию.





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