logo

BTC/USD

62859.90

ETH/USD

4623.51

LTC/USD

208.70

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Ровно блоггер назвала жителей родного города алкашами и наркоманами (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровно блоггер назвала жителей родного города алкашами и наркоманами (ВИДЕО)

Летом девушка успела оконфузиться "дефиле" в купальнике прямо в троллейбусе

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Первая красавица Ровенской области в 2014 году Екатерина Крылова стала участницей скандального инцидента. Она, рассказывая во время шоу о своем городе, назвала всех горожан пьяницами и наркозависимыми.

В Ровно блоггер назвала жителей родного города алкашами и наркоманами (ВИДЕО)

Екатерина Крылова попала в скандал (фото из открытых источников)

Это произошло во время телеэфира на канале ТЕТ. Обладательница звания "Мисс Ровенщина" выступала во время шоу "Богиня шопинга". И так некрасиво охарактеризовала всех жителей города, обозвав пьяницами и наркоманами. Видеоролик об этом был размещен изданием ЧаРивне.info

Также во время телеэфира ровенская участница конфликтовала с другой девушкой, тоже здесь выступавшей. Красавица из Ровно оказалась острой языком и сказала, что другая конкурентка похожа на такую, которая имеет встречи уже со старшими семейными мужчинами. Но та ответила проницательной шуткой, что такой известной блоггерке не везет и потому ей попадаются деды с животами.

Ровенчанка прореагировала, хорошо не подумав. И именно в этот момент обидела сильную половину Ровно. По ее словам, в ее родном городе проживают только пьяницы, наркозависимые и нищие.

Эта реплика не понравилась даже ведущим развлекательной программы. Один из них заметил, что бывшая ровенская красавица после таких комплиментов родному городу передумала туда возвращаться.

Жителям Ровно также не понравилось такое заявление. Горожане говорят, что почетная красавица нанесла оскорбление не только землякам. Похоже, что и она себя тоже не уважает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно женщина отсудила у бывшего мужчины 5 тыс. грн , потому что он ее искусал. В областном центре Ровенской области жена, обратившись в суд с иском на экс-супруга, чтобы защитить свое достоинство, получила в результате достойную денежную компенсацию.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1498077683898385
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!