В Ровненской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры (Фото)

В городе Дубно Ровненской области 17-летний парень до смерти забил табуреткой свою 83-летнюю бабушку из-за того, что она не дала ему денег. Жестокое убийство он совершил на глазах своей младшей сестры, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровненской области.

Фото: Google

17-летний парень вместе со своей младшей сестрой пришел домой к 83-летней бабушке, чтобы попросить у неё денег на личные расходы, однако женщина отказала им.

Меду родственниками случился конфликт, в результате которого парень нанес несколько ударов табуреткой по голове бабушки, а после добил её металлическим предметом. От полученных травм пенсионерка скончалась. Убийство молодой человек совершил на глазах у своей сестры, после чего они вместе покинули дом.

Шум и подозрительные звуки услышал сосед пенсионерки, который вышел на лестничную клетку и увидел открытую дверь квартиры, где обнаружил пострадавшую и вызвал скорую помощь.

Пожилую женщину доставили в больницу с сильной черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, к сожалению, её не удалось спасти, она скончалась от полученных травм ночью 26 января.

17-летнего парня оперативно задержали местные полицейские, которые сообщили о подозрении по статье умышленное убийство, на данный момент решается вопрос о его содержании под стражей.

Несовершеннолетнему злоумышленнику грозит срок от 7 до 10 лет лишения свободы за совершенное убийство.

Полиция также выяснила, что неработающая мать парня злоупотребляет спиртными напитками и привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

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