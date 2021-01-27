logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.01.2021

BTC/USD

31284.44

ETH/USD

1268.09

LTC/USD

126.07

НБУ 27.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Ровненской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровненской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры (Фото)

Он убил бабушку на глазах у младшей сестры

сегодня, 11:32
Автор:

Гриниченко Дима

В городе Дубно Ровненской области 17-летний парень до смерти забил табуреткой свою 83-летнюю бабушку из-за того, что она не дала ему денег. Жестокое убийство он совершил на глазах своей младшей сестры, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровненской области.

В Ровненской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры (Фото)

Фото: Google

17-летний парень вместе со своей младшей сестрой пришел домой к 83-летней бабушке, чтобы попросить у неё денег на личные расходы, однако женщина отказала им. 

Меду родственниками случился конфликт, в результате которого парень нанес несколько ударов табуреткой по голове бабушки, а после добил её металлическим предметом. От полученных травм пенсионерка скончалась. Убийство молодой человек совершил на глазах у своей сестры, после чего они вместе покинули дом.

Шум и подозрительные звуки услышал сосед пенсионерки, который вышел на лестничную клетку и увидел открытую дверь квартиры, где обнаружил пострадавшую и вызвал скорую помощь.

Пожилую женщину доставили в больницу с сильной черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, к сожалению, её не удалось спасти, она скончалась от полученных травм ночью 26 января.

В Ровненской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры (Фото) - фото 2

17-летнего парня оперативно задержали местные полицейские, которые сообщили о подозрении по статье умышленное убийство, на данный момент решается вопрос о его содержании под стражей.

Несовершеннолетнему злоумышленнику грозит срок от 7 до 10 лет лишения свободы за совершенное убийство.

Полиция также выяснила, что неработающая мать парня злоупотребляет спиртными напитками и привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье.

Также читайте о том, как мужчина убил своего коллегу струей воды.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-zhittya-i-zdorovya-lyudini/na-rivnenshhini-slidchi-zatrimali-nepovnolitnogo-za-umisne-vbivstvo-prababusi/
Теги:
comments

Обусуждения

Дан

сегодня, 12:34

Страшные будни нашей украинской действительности.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ