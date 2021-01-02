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Главная Новости Общество происшествия В Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье
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В Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье

Полицейские установили, что 37-летний уроженец Никольского района ранее был судим. Правоохранители его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

2 января 2021, 23:10
Автор:

Ольга Чародий

В Мариуполе накануне Нового года 37-летний мужчина убил топором 57-летнего домовладельца, у которого снимал жилье.

В Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье

ФОТО: Укринформ

Как  сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области, мужчины вместе выпивали.

Предварительно, во время распития спиртных напитков, между мужчинами возникла ссора,  37-летний мужчина схватил  топор  и нанес своему  домовладельцу несколько ударов.  Потом  злоумышленник бросил жертву, испугавшись сбежал, оставив мужчину умирать. Сотрудники  полиции  мужчину  нашли  и  задержали. Как стало известно,  он ранее сидел в тюрьме. 

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Правоохранители вышли на след и задержали причастного к  убийству всей  семьи злоумышленника. Убийство произошло в Славянске. По версии правоохранителей, ране судимый мужчина  пришел в  гости и убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать. Сотрудники полиции и прокуратуры Донецкой области приехали на вызов и обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух убитых женщин с ножевыми ранениями. По версии правоохранителей, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего ранее судимого знакомого. Мужчины  отправились в супермаркет, но по дороге поссорились и  гость задушил  мужчину веревкой. Чтобы  убрать следы своего прибывания, мужчина вернулся в квартиру, где проживал мужчина, убил его сожительницу и его мать, перерезав им горло.




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Источник: http://police.dn.ua/news/view/u-mariupoli-politsejski-rozkrili-zhorstoke-vbivstvo-cholovika
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