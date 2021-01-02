В Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье

В Мариуполе накануне Нового года 37-летний мужчина убил топором 57-летнего домовладельца, у которого снимал жилье.

ФОТО: Укринформ

Как сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области, мужчины вместе выпивали.

Предварительно, во время распития спиртных напитков, между мужчинами возникла ссора, 37-летний мужчина схватил топор и нанес своему домовладельцу несколько ударов. Потом злоумышленник бросил жертву, испугавшись сбежал, оставив мужчину умирать. Сотрудники полиции мужчину нашли и задержали. Как стало известно, он ранее сидел в тюрьме.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Напомним, Правоохранители вышли на след и задержали причастного к убийству всей семьи злоумышленника. Убийство произошло в Славянске. По версии правоохранителей, ране судимый мужчина пришел в гости и убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать. Сотрудники полиции и прокуратуры Донецкой области приехали на вызов и обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух убитых женщин с ножевыми ранениями. По версии правоохранителей, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего ранее судимого знакомого. Мужчины отправились в супермаркет, но по дороге поссорились и гость задушил мужчину веревкой. Чтобы убрать следы своего прибывания, мужчина вернулся в квартиру, где проживал мужчина, убил его сожительницу и его мать, перерезав им горло.

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