В Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье

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Ольга Чародий
В Мариуполе накануне Нового года 37-летний мужчина убил
топором 57-летнего домовладельца, у которого снимал жилье.
ФОТО: Укринформ
Как сообщила
пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области, мужчины вместе
выпивали.
Предварительно, во время распития спиртных напитков, между мужчинами возникла ссора, 37-летний мужчина схватил топор и нанес своему домовладельцу несколько ударов. Потом злоумышленник бросил жертву, испугавшись сбежал, оставив мужчину умирать. Сотрудники полиции мужчину нашли и задержали. Как стало известно, он ранее сидел в тюрьме.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115
Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи
предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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