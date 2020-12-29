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Мужчина убил своего коллегу струей воды: подробности трагедии

Между подозреваемым и его жертвой произошел конфликт

сегодня, 21:16
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что на Волыни на одном из предприятий Гороховского района мужчина убил своего 42-летнего коллегу. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Волынской области. 

Мужчина убил своего коллегу струей воды: подробности трагедии

Мужчина убил своего коллегу струей воды. Фото: obozrevatel

Происшествие случилось 29 декабря. Пресс-служба заявила, что перед этим между мужчинами возник конфликт. 53-мужчина направил в лицо своего коллеги струю воды из моющего аппарата. 

"Струя попала потерпевшему в рот, что стало причиной его смерти", – говорится в сообщении. Тело мертвого мужчины нашли вскоре после трагедии. 

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 53-мужчину до выяснения всех обстоятельств произошедшего. На данный момент жителя Волыни подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК).

Стоит добавить, что остается неизвестным тот факт, на каком именно предприятии произошла трагедия. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, прохожего "похитили" прямо возле ТЦ в Киеве. Инцидент произошел сегодня ночью на паркинге ТЦ "Мандарин". Было около 1:30, когда четверо неизвестных якобы затолкали прохожего в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении. 
Сообщается, что охрана торгового центра заявила о возможном похищении в полицию. 
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Херсоне убили журналиста. Херсонские правоохранители рассказали о гибели известного в городе журналиста — экс-корреспондента “Укринформа” Григория Кривца. Об этом рассказал начальник отдела коммуникации облуправления Национальной полиции Виталий Байдаров, передает “Укринформ”. 
В полиции говорят, что мужчину жестоко избили: травмы оказались несовместимы с жизнью. По подозрению в убийстве копы задержали пасынка Кривца, который сейчас находится в СИЗО. Продолжается расследование.


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Источник: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-goroxivskomu-rajoni-policziya-rozsliduje-vbivstvo-na-virobnicztvi/
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