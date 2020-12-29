Мужчина убил своего коллегу струей воды: подробности трагедии

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Любовь Блажко
Стало известно, что на Волыни на одном из предприятий Гороховского района мужчина убил своего 42-летнего коллегу. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Волынской области.
Мужчина убил своего коллегу струей воды. Фото: obozrevatel
Происшествие случилось 29 декабря. Пресс-служба заявила, что перед этим между мужчинами возник конфликт. 53-мужчина направил в лицо своего коллеги струю воды из моющего аппарата.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 53-мужчину до выяснения всех обстоятельств произошедшего. На данный момент жителя Волыни подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК).
Стоит добавить, что остается неизвестным тот факт, на каком именно предприятии произошла трагедия.
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