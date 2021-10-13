logo
Русский Українська

BTC/USD

56995.23

ETH/USD

3513.22

LTC/USD

175.47

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле и напала на мужчину (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле и напала на мужчину (ВИДЕО)

Пресмыкающееся едва не укусило мотоциклиста, который и не подозревал об опасном "пассажире"

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева

В Ровенской области произошел необычный инцидент. Лесная гадюка устроила себе тайник в мотоцикле, что опрометчиво оставил на лесной тропинке местный житель. А когда полищук сел на свой механизм и хотел ехать домой, жительница леса напала на него и чуть не ужалила. Житель Ровенщины не растерялся, отстранился от пресмыкающегося, еще и снял этот редкий случай на видео. Об этом сообщает ТСН.

В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле и напала на мужчину (ВИДЕО)

Змея бросилась в лицо мотоциклиста (фото из открытых источников)

Житель этого полесского региона рассказал, что путешествовал по лесу и ненадолго там остановился. Свой транспорт поставил и ушел, кому он нужен в чаще. Когда через некоторое время вернулся и начал его заводить, услышал угрожающее шипение. Взглянул и..обомлел, на него собиралась напасть змея.

Лесная жительница нашла себе здесь надежный тайник. И покидать его не собиралась. Мотоциклист взял в руки палку, чтобы ее прогнать, но незваная гостья не испугалась. Наоборот, вдруг бросилась на лесного путешественника и чуть не ужалила. Этот момент и змею возле своего механизма полищук и снял, чтобы было что вспоминать.

По словам жителя области, такое неожиданное приключение с ним произошла впервые. Он еще не слышал, чтобы пресмыкающиеся облюбовали себе технику для укрытия. Эта лесная история закончилась хорошо, путешественник прогнал змею обратно в лес и поехал домой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину. Бывший работник прокуратуры на территории Ровенской области совершил смертельное ДТП. Ее жертвой стала мама многодетной семьи, которая возвращалась в свой дом на скутере.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://1plus1.video/tsn-utro/n-a/tsn-za-20211013-novini-ukrayini-zmiya-yaka-zahovalasya-u-motocikli-led-ne-vkusila-cholovika
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ