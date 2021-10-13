В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле и напала на мужчину (ВИДЕО)

В Ровенской области произошел необычный инцидент. Лесная гадюка устроила себе тайник в мотоцикле, что опрометчиво оставил на лесной тропинке местный житель. А когда полищук сел на свой механизм и хотел ехать домой, жительница леса напала на него и чуть не ужалила. Житель Ровенщины не растерялся, отстранился от пресмыкающегося, еще и снял этот редкий случай на видео. Об этом сообщает ТСН.

Змея бросилась в лицо мотоциклиста (фото из открытых источников)

Житель этого полесского региона рассказал, что путешествовал по лесу и ненадолго там остановился. Свой транспорт поставил и ушел, кому он нужен в чаще. Когда через некоторое время вернулся и начал его заводить, услышал угрожающее шипение. Взглянул и..обомлел, на него собиралась напасть змея.

Лесная жительница нашла себе здесь надежный тайник. И покидать его не собиралась. Мотоциклист взял в руки палку, чтобы ее прогнать, но незваная гостья не испугалась. Наоборот, вдруг бросилась на лесного путешественника и чуть не ужалила. Этот момент и змею возле своего механизма полищук и снял, чтобы было что вспоминать.

По словам жителя области, такое неожиданное приключение с ним произошла впервые. Он еще не слышал, чтобы пресмыкающиеся облюбовали себе технику для укрытия. Эта лесная история закончилась хорошо, путешественник прогнал змею обратно в лес и поехал домой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину. Бывший работник прокуратуры на территории Ровенской области совершил смертельное ДТП. Ее жертвой стала мама многодетной семьи, которая возвращалась в свой дом на скутере.





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