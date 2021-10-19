В Ровенской области водитель сбил на переходе коляску с младенцем: ДТП попало на видео

В городе Дубно, что в Ровенской области, водитель автомашины совершил аварию прямо на пешеходной зебре. Его жертвами стали мама с малышом, которого она везла в коляске. К счастью, женщина отделалась испугом, а вот малыш получил повреждения. Об этом сообщает ТСН.

В Дубно водитель сбил 10-месячного мальчика, которого мама везла (фото из открытых источников)

Молодая мама на пешеходной зебре и не думала об опасности, которая может угрожать ей и маленькому сыну. Водитель автомобиля сначала явно не увидел женщину с ребенком. Он начал тормозить уже на самом переходе и потому зацепил таки детскую коляску. От столкновения ее отбросило на несколько метров. Все это снимал регистратор другого автомобиля, который в тот момент ехал возле места аварии.

Малыш таки пострадал от столкновения. Он получил черепно-мозговую травму, также медики уже диагностировали у него сотрясение мозга. Его забрали в местное медицинское учреждение.

Дубенские полицейские начали расследование. Они должны выяснить, почему ровенские водители так управляют своими транспортными средствами,что не увидели на этом островке безопасности пассажиров маму с ребенком.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину . Бывший работник прокуратуры на территории Ровенской области совершил смертельное ДТП. Ее жертвой стала мама многодетной семьи, которая возвращалась в свой дом на скутере. Наезд экс-милиционер совершил полуночи. Когда разглядел, что натворил, хотел скрыться. 35-летняя жительница области спешила домой с работы, когда ее настиг кроссовер. Ее смерть была мгновенной. А вот прокурорский работник может избежать наказания, утверждают родные.





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