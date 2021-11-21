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В Ровенской области в школе прививки имеют только 4% учителей

Родители говорят, что вакцинация – личное дело учителей

21 ноября 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Степангород Ровенской области из 87 всех педагогов прививки от коронавируса имеют только 5. Но уроки проводят вакцинированные и не вакцинированные педагоги. Об этом информирует "Ровно 1"

В Ровенской области в школе прививки имеют только 4% учителей

Родители хотят, чтобы дети учились в школе (фото из открытых источников)

Местный педагог Надежда Крук отметила, что педагоги не прочь привиться, но пока вакцина является экспериментальной, поэтому они не идут в больницу.

Как отмечается в приказе Министерства здравоохранения, не вакцинированные педагоги должны быть отстранены от работы. Но руководитель сельского образовательного учреждения продолжила отпуск, чтобы ухаживать за ребенком, поэтому отстранять учителей от работы не хватает руководства.

По словам руководителя отдела социально-культурной сферы Владимирецкой общины Вадима Друзя, сельская школа сейчас функционирует, хотя не должна работать.

Местный отдел образования попытался назначить временного директора школы, но не согласились родители детей. Они заявили, что замкнут нового руководителя в подвале, а авто сожгут.

Родители школьников говорят о том, что делать или не делать вакцинацию – это должны решать сами педагоги. Для них главное, чтобы уроки проводились каждый день, а не шли занятия в дистанционном формате. Так заявила мать троих сельских учеников Людмила.

Сейчас только 4% сельских педагогов прошли вакцинацию от ковида. Но они пошли на компромисс с местными властями, и дали согласие проходить тестирование на коронавирус.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области от коронавируса умерла 20-летняя будущая мать г. В Ровенской области от коронавирусной болезни ушла из жизни 20-летняя будущая мама. Она была беременна семь месяцев. Младенца врачи не смогли спасти.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iZA6OKzfI3E&t=27s
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