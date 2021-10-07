В Ровенской области учитель посылал 10-летней ученице свои обнаженные фото: новые подробности по делу

На Ровенщине условное наказание получил педагог по танцам из-за того, провоцировал на развратные действия 10-летнюю ученицу. Он посылал ей фото и видеоролики, где снимал части своего обнаженного тела. Об этом сообщает в своем решении Здолбуновское районное судебное учреждение.

Непристойные фото в телефоне нашла мать ребенка (фото из открытых источников)

В судебном заседании было установлено, что этот преподаватель с середины января до середины следующего месяца этого года провоцировал свою ученицу к развратным сексуальных действий. Он высылал ей в телефон фото своего полового органа и другие снимки провокационного сексуального характера.

Еще мужчина отправлял маленькой ровенчанке сообщения интимного характера и говорил, чтобы она отсылала ему снимки своего обнаженного тела, различные видеозаписи сексуального характера.

Школьница ничего никому не говорила, потому что боялась угроз своего наставника относительно обнародования ее фото. Она даже перестала посещать учебные занятия и кружки, потому что было стыдно, а еще страшно, что об этом узнают все ученики. "Интересные" фото случайно увидела ее мать.

По словам психолога, к которому за помощью обратились родители этой ученицы, она очень любит танцевать, но не посещает занятий, потому что такой педагог, касался ее и теперь имеет фотографии несовершеннолетней, где она раздетая.

Важно, что во время судебного заседания этот педагогический работник подтвердил, что поступал неправильно, сказал, что так больше не будет поступать и извинился перед членами потерпевшей семьи.

Во время процесса судья признал его виновным и подчеркнул, что он совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 156 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования и внешкольного воспитания детей на срок 3 года.

Вместе с тем в решении суда предусмотрено для этого нарушителя закона условное наказание с испытательным сроком на 3 года. За это время он должен не сделать нового уголовного преступления.

Также по решению Здолбуновской судебной инстанции этот житель области должен заплатить пострадавшей от его действий девочке 100 тысяч гривен морального ущерба и вернуть 20 тысяч гривен расходов на помощь правозащитников.

Напомним, что "Комментарии" сообщили о том, что в Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте .

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