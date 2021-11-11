В Ровенской области ученица избивала и издевалась над детьми: как ее наказали

В Ровенской области одно из местных судебных учреждений наложило штраф на отца одной из школьниц Боремельского УВК. Его дочь постоянно издевалась над другой ученицей. Об этом сообщает сайт Демидовского районного суда Ровенщины.

Девушка издевалась над своими сверстниками (фото из открытых источников)

Как установлено в материалах судебного дела, старшая школьница во время перерывов избрала себе объектом для издевательств другую школьницу-шестиклассницу. Старшая ровенчанка награждала ее всевозможными прозвищами, толкала и унижала при других. Однажды она ударила ее в лицо, сам процесс сняла и выложила в социальных сетях.

В процессе судебного заседания отец хулиганки признал, что мало внимания уделял ее воспитанию. Когда он узнал про факты боулинга, то имел воспитательный разговор с ней. Девочка после этого удалила видео со своей страницы. Житель Ровенщины дал обещание следить за поведением своей дочери.

Демидовское районное учреждение признало его виновным и наложило штраф в размере 850 гривен. Также он должен возместить около 500 грн сбора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области спасают парня, которого ударило током на крыше поезда . Трагедия произошла 9 ноября. Двое школьников из любопытства решили вылезти на грузовой железнодорожный вагон поезда на Дубенском вокзале. Именно здесь немалый электрический заряд поразил одного из юных дебоширов, потому что второй вовремя вернулся назад. Парень вспыхнул, как свеча и упал на землю. Шокированный сверстник начал тушить на нем одежду и вызвать Скорую. На место бедствия прибыли врачи и спасатели. Они госпитализировали их в больницу.

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