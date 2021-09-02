В Ровенской области от ботулизма умер 74-летний гражданин. Об этом сообщили в Ровенском центре контроля и профилактики болезней, передает УНИАН.

В Ровенской области после употребления консервы умер мужчина - фото из открытых источников

Отмечается, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии еще 28 августа. Среди симптомов: затрудненное дыхание, тошнота, нарушения зрения, мышечная слабость. Медики диагностировали у пациента ботулизм.

"Больному оказывалась необходимая медицинская помощь. Была введена антиботулиническая поливалентная сыворотка. Однако все меры были не эффективными и больной 1 сентября скончался", — сообщили в ведомстве.

После проведения всех необходимых эпидемических расследований, специалисты выяснили, что скончавшийся гражданин употреблял в пищу свиные консервы домашнего приготовления.

Отметим, что ботулизм — это острое инфекционное заболевания, которое нередко приводит к летальному исходу. Среди основных симптомов инфекции — тошнота, вздутие живота, тахикардия, головная боль, повышение температуры и другие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одному из предпринимателей, который победил в тендерных закупках на поставку продуктов для военных, сообщили о подозрении. Известно, что между физическим лицом предпринимателем (ФЛП) и одной из военных частей столицы заключили договор о поставке мясных консервов для питания армейцев. По условиям договора предприниматель должен был доставить 10 тонн консервов на сумму 800 000 гривен. Консервы предприниматель доставил, бюджетные деньги получил. Образцы продукции взяли на анализ в лабораторию. По данным экспертного заключения продукция не соответствует нормам ГОСТов (ДСТУ) и другим требованиям к пищевым продуктам.

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