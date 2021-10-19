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В Ровенской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку

Заявление на мужа в полицию написала мать ребенка

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

28-летний житель одного из населенных пунктов Ровенской области совершил сексуальное насилие над своей 13-летней приемной дочерью. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

В Ровенской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку

Мужчину из Ровенской области обвинили в педофилии (фото из открытых источников)

Заявление о том, что он совершил сексуальное надругательство над несовершеннолетней девочкой написала его гражданская жена.

Подозреваемого проинформировали о возбужденном в отношении его подозрение по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Это — изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет. Санкция этой статьи предусматривает длительный срок тюремного заключения — 10-15 лет лишения свободы.

Следователи проверили заявление мамы потерпевшей дочери и установили, что ее 28-летний сожитель совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой летом этого года. О его преступлении полиции рассказала мать девочки.

Сейчас педофил по решению суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры, находится в СИЗО сроком на 60 дней и лишен возможности выйти на свободу через внесение залога.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте . Инцидент произошел 12 сентября в одном из развлекательных комплексов района. Сообщается, что местный житель вступил в половой контакт с 13-летней девушкой. О том, что случилось, стало известно от матери потерпевшей. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Мужчине предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.


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Источник: https://pro.gov.ua/zhytelya-sarnenskogo-rayonu-pidozryuyut-u-zgvaltuvanni-malolitnoyi-padcherky
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