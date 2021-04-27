В России тиктокер погиб во время съемки видео

BTC/USD
54416.69
ETH/USD
2729.41
LTC/USD
255.33
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Telegram-канале Mash пишут, что в России погиб тиктокер из Балашихи, снимая видео.
Об этом сообщается сегодня, 27 апреля.
TikTok. Фото из открытых источников
По данным канала, все произошло во время опасной съемки.
Но всё пошло не так, пишут в Telegram. Как рассказывает ход событий Mash, парень
зацепился за крышу машины, несколько раз перекрутился в воздухе и ударился
головой об асфальт. Сообщается, что от полученных травм он скончался на месте.
Полиция уже начала проверку, отмечается в публикации.
Напомним, в лицее в Боярке школьницы наелись таблеток, возможно, из-за видео в TikTok, после чего одна из девочек умерла. Подобное повторили и школьницы в Умани. Новый опасный челлендж с беспокойством обсуждает Сеть, а родители – боятся за своих детей.
"Комментарии" спросили у
психологов, как родители могут предотвратить подобные трагедии и как обезопасить подростка от участия в опасных играх, предлагаемых в социальных
сетях.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в соцсети TikTok нашли мужчину, который очень похож на Гарри Поттера — знаменитого волшебника из одноименной киносаги.
25-летний блогер
и косплеер Феликс Лало из Франции стал очень популярным благодаря своему
поразительному сходству с Гарри Поттером — юным волшебником из Хогвартса,
который пленил сердца миллионов зрителей. Мужчина называет
себя неофициальным двойником Дэниела Рэдклифа, который исполнил роль культового
персонажа из книг Джоан Роулинг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
den
27 апреля 2021, 22:03
Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт --- http://bit.do/lblog
алекс
27 апреля 2021, 20:36
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДАРВИНИЗМ...