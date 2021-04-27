В России тиктокер погиб во время съемки видео

В Telegram-канале Mash пишут, что в России погиб тиктокер из Балашихи, снимая видео. Об этом сообщается сегодня, 27 апреля.

TikTok. Фото из открытых источников

По данным канала, все произошло во время опасной съемки.

"Задумка — полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги, на который забирается 23-летний Степан Морков. Его друг — 24-летний Александр Иванов — на ВАЗ-2114 проезжает сквозь эту гору, Степан спокойно приземляется на землю — все ставят лайки", — говорится в сообщении.

Но всё пошло не так, пишут в Telegram. Как рассказывает ход событий Mash, парень зацепился за крышу машины, несколько раз перекрутился в воздухе и ударился головой об асфальт. Сообщается, что от полученных травм он скончался на месте.

Полиция уже начала проверку, отмечается в публикации.

Напомним, в лицее в Боярке школьницы наелись таблеток, возможно, из-за видео в TikTok, после чего одна из девочек умерла. Подобное повторили и школьницы в Умани. Новый опасный челлендж с беспокойством обсуждает Сеть, а родители – боятся за своих детей.

"Комментарии" спросили у психологов, как родители могут предотвратить подобные трагедии и как обезопасить подростка от участия в опасных играх, предлагаемых в социальных сетях.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в соцсети TikTok нашли мужчину, который очень похож на Гарри Поттера — знаменитого волшебника из одноименной киносаги.

25-летний блогер и косплеер Феликс Лало из Франции стал очень популярным благодаря своему поразительному сходству с Гарри Поттером — юным волшебником из Хогвартса, который пленил сердца миллионов зрителей. Мужчина называет себя неофициальным двойником Дэниела Рэдклифа, который исполнил роль культового персонажа из книг Джоан Роулинг.

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