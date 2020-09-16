В России покончил с собой неонацист, который издевался над украинцами

В России покончил с собой известный российский активист Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак", который в свое время держал в страхе многих представителей секс-меньшинств, в том числе и из Украины. О смерти “Тесака” пишет Телеграмм-канал Baza.

Известно, что тот находился в СИЗО Челябинска и в предсмертной записке написал, что “не хочет доставлять неприятностей администрации”, а жене попросил передать книгу про коммунизм и личный дневник. Счеты с жизнью “Тесак” свел с помощью одноразовой бритвы.

Отметим, что Марцинкевич был неоднократно судим за разбой и хулиганство, являлся участником националистического движения "Реструкт" и создателем скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. “Тесак” даже устраивал “турне” по России, Беларуси и Украине, якобы выявляя педофилов. Однако жертвами Марцинкевича, без суда и следствия, становились люди, которые откликались на провокационные переписки. “Тесак” записывал видео с так называемыми “задержанными”, угрожая им пистолетом и выбривал им на голове полоску, раскрашивая ее в цвета радуги. В Украине злоумышленник был в розыске.

Напомним, скончался отец одного из самых богатых людей в мире.

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