В России покончил с собой неонацист, который издевался над украинцами

Язык
BTC/USD
10892.05
ETH/USD
363.11
LTC/USD
47.98
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Елена Волкова
В России покончил с собой известный российский активист Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак", который в свое время держал в страхе многих представителей секс-меньшинств, в том числе и из Украины. О смерти “Тесака” пишет Телеграмм-канал Baza.
Известно, что тот находился в СИЗО Челябинска и в предсмертной записке написал, что “не хочет доставлять неприятностей администрации”, а жене попросил передать книгу про коммунизм и личный дневник. Счеты с жизнью “Тесак” свел с помощью одноразовой бритвы.
Отметим, что Марцинкевич был неоднократно судим за разбой и хулиганство, являлся участником националистического движения "Реструкт" и создателем скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. “Тесак” даже устраивал “турне” по России, Беларуси и Украине, якобы выявляя педофилов. Однако жертвами Марцинкевича, без суда и следствия, становились люди, которые откликались на провокационные переписки. “Тесак” записывал видео с так называемыми “задержанными”, угрожая им пистолетом и выбривал им на голове полоску, раскрашивая ее в цвета радуги. В Украине злоумышленник был в розыске.
Напомним, скончался отец одного из самых богатых людей в мире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости