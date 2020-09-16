kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

10886.59

ETH/USD

364.61

LTC/USD

48.28

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Умер отец одного из самых богатых людей в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер отец одного из самых богатых людей в мире

В СМИ называют причину смерти - болезнь Альцгеймера

сегодня, 12:33
Автор:

Владимир Лавский

На 95-м году жизни умер отец основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщил сам изобретатель на своей странице в Инстаграме. 

Умер отец одного из самых богатых людей в мире

"Смерть моего отца — огромная потеря для нашей семьи и многих людей, чьих жизней он коснулся. Папа прожил долгую и наполненную смыслом жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, потому что его стремление служить сообществу и миру вдохновило нашу собственную благотворительность", - написал Гейтс.

По данным СМИ, в последние годы Билл Гейтс-старший лечился от болезни Альцгеймера, которая  и могла стать причиной смерти. 


Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных карликов в мировом кино. Стивен Ли известен по сериалу "Американская история ужасов", фильму "Чудаки" и не только. Помимо карьеры в кино, Ли был известным бойцом в реслинге. Популярный реслер выходил в октагон под псевдонимом "Кукла Карлик-псих", и все поединки с его участием вызывали небывалый ажиотаж. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!