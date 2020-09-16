Умер отец одного из самых богатых людей в мире

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Владимир Лавский
На 95-м году жизни умер отец основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщил сам изобретатель на своей странице в Инстаграме.
По данным СМИ, в последние годы Билл Гейтс-старший лечился от болезни Альцгеймера, которая и могла стать причиной смерти.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных карликов в мировом кино. Стивен Ли известен по сериалу "Американская история ужасов", фильму "Чудаки" и не только. Помимо карьеры в кино, Ли был известным бойцом в реслинге. Популярный реслер выходил в октагон под псевдонимом "Кукла Карлик-псих", и все поединки с его участием вызывали небывалый ажиотаж.
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