Умер один из самых известных карликов в мировом кино

Известный американский актер Стивен Ли умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание The Independent.

Данную информацию подтвердили и представители семьи актера. По их словам, ли стало плохо в собственном доме в среду, 9 сентября, а никого не находилось рядом, чтобы вызвать скорую помощь.

Стивен Ли известен по сериалу "Американская история ужасов", фильму "Чудаки" и не только. Помимо карьеры в кино, Ли был известным бойцов в реслинге. Популярный реслер выходил в октагон под псевдонимом "Кукла Карлик-псих", и все поединки с его участием вызывали небывалый ажиотаж.

Как ранее сообщали "Комментарии", в четверг, 10 сентября, умерла актриса из "Игры престолов".

Британская актриса получила мировую известность благодаря сериалу "Мстители", который выходил на экраны в 1960-х годах, а также она прославилась ролью Трейси Бонд - девушки секретного агента 007 в киноленте "На секретной службе Ее Величества".



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