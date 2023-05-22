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В России подростки закрыли ребенка в сарае: он сгорел заживо

У Москвы российские подростки закрыли 11-летнего ребенка в сарае и забили двери гвоздями.

сегодня, 12:34
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Автор:

Slava Kot

В Подмосковье заживо сгорел 11-летний мальчик. К его смерти причастны подростки, закрывшие ребенка в сарае. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России подростки закрыли ребенка в сарае: он сгорел заживо

В России подростки закрыли ребенка в сарае и забили дверь гвоздями

Вблизи Москвы в поселке Дубовая Роща возбуждено уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика. Его тело обнаружили на месте сожженного деревянного сарая.


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Предварительно известно, что местные подростки после ссоры с парнем заперли его в деревянном здании, а дверь сарая заколотила гвоздями. После того как сарай загорелся, 11-летний парень не смог выбраться из горящего здания и сгорел.

Пока не установлена окончательная причина возгорания сарая. Дети утверждают, что сарай загорелся изнутри. Кроме того, по свидетельствам подростков, когда они увидели пожар, начали звать на помощь и пытались открыть дверь, однако уже было поздно.

Полиция нашла и опросил очевидцев, а также подростков, участвовавших в заключении погибшего в деревянном здании. У детей изъяли мобильные устройства. Российские СМИ сообщают, что на месте трагедии собираются местные жители, которые кладут цветы и игрушки под сгоревший сарай и зажигают свечи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 14-летний подросток устроил массовую стрельбу в сербской школе. Полиция сообщила о нескольких пострадавших и указала на гибель девяти человек, среди которых восемь учеников и один работник школы.

Также "Комментарии" писали о том, что сын хранил тело 100-летнего отца полтора года в морозильной камере. Мужчина объяснил свое решение не хоронить отца тем, что хочет и дальше сохранять с ним связь.



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Источник: https://www.fontanka.ru/2023/05/21/72324269/
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