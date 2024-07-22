В последний путь: Львов прощается с Ириной Фарион на Лычаковском кладбище

Во Львове, в сердце Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, 22 июля проходит прощальная церемония с Ириной Фарион, профессором, бывшей депутатом, которую жестоко убили несколько дней назад. Сотни людей прибыли не только со всех уголков Украины, но и из-за границы, чтобы отдать последний почет выдающемуся деятелю.

С Ириной Фарион прощаются во Львове

Утром за несколько часов до начала церемонии полиция и кинологические службы тщательно проверили территорию вокруг храма и близлежащие улицы, обеспечивая безопасность всех присутствующих.

Собрались родные, коллеги, ученики и сотни поклонников Ирины Фарион, каждый из которых нес цветы — символ памяти и благодарности за ее вклад в развитие украинской культуры и науки. Политические деятели, языковеды, студенты и ветераны войск — все они собрались, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку.

После завершения прощальной панихиды, траурная процессия отправилась в Лычаковское кладбище, где Ирина Фарион будет похоронена рядом с другими выдающимися личностями Украины, в частности, недалеко от могилы известного композитора Владимира Ивасюка.

Напомним, что 19 июля, когда Ирина Фарион возвращалась домой, неизвестный мужчина выстрелил ей в голову. Ирина была немедленно доставлена в больницу, где после операции она впала в глубокую кому и, к сожалению, скончалась на следующий день. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, убийство было спланировано, и следствие уже развернуто для нахождения виновников.

Сергей Лещенко, советник руководителя Офиса президента, заявил, что за этим убийством стоит российская сторона. По его словам, это часть более широкой кампании против Украины, направленная на дестабилизацию ситуации и внутреннего разъединения граждан.