В Полтавской области женщина ела сырого голубя с перьями (ВИДЕО 18+ )

Недалеко от железнодорожного вокзала, это произошло в городе Полтава, сняли на видео местную жительницу, которая поймала, а потом ела мертвого голубя вместе с перьями. Горожанка присела на обочине и принялась есть свою пойманную добычу.

Женщина поймала птицу (фото из открытых источников)

Видеоролик разместили на Телеграмм канале "ТРУХА". Авторы видео отметили, что увидели это в районе железнодорожного вокзала.

Комментируя выложенное видео, горожане утверждают, что эта женщина страдает от психических проблем, а еще у нее нет что есть. Также информируют, что полтавчанка часто появляется в этом районе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета . Молодая полтавчанка буквально через несколько дней после праздника знаний устроила кровавую расправу в городской школе № 11. Стреляла без причины, просто так, у незнакомых педагогов. Ранила двух человек. Может, кого-то и убила бы, но оружие у нее забрали. Журналисты, которые общались с 19-летней горожанкой, рассказывают, что подозреваемая пояснила, что ночью, когда спала, получила приказ совершить убийство. По ее словам, за день до этого она видела такой сон. По какой причине жертвами были выбраны педагоги учебного заведения, где девушка несколько лет училась, непонятно. Тая взяла находившийся в квартире арбалет и пошла выполнять приказ. В самом учебном помещении через открытую дверь она подстрелила свою первую жертву — педагога, которая вела урок в классе и стояла спиной к подозреваемой. Вторая стрела из арбалета улетела в заместителя руководителя образовательного учреждения. Она пыталась помешать бывшей ученице совершить это преступление.

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