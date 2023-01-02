В Полтавской области во время новогодних праздников мужчина облил женщину керосином и поджег (ФОТО)

В Полтавской области, в одном из населенных пунктов Кременчугского района, временный житель налил на женщину керосин и зажег. Обгоревшую полтавчан отправили в больницу, она находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили представители полиции Полтавщины.

В Кременчугском районе мужчина поджег женщину (фото из открытых источников)

Ссора между сожителем и полтавчанкой произошла на новогодний праздник. После обеда медики проинформировали полицейских, что в больнице госпитализирована 58-летняя женщина, которая получила термические ожоги в собственном доме.

Как предварительно установлено, на 13 лет младше жены 45-летний сожитель, во время ссоры полил ее керосином и зажег. Фигурант преступления задержан.

Уже скоро поджигателю вынесут подозрение о покушении на убийство и решается вопрос о предстоящей мере пресечения для подозреваемого.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины. Ближайшие 15 лет поджигатель может провести за решеткой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о последствиях нападения на протоиерея в Винницкой области. Утром 2 января 2023 года в храме в честь Покрова Божией Матери произошло нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии. Сначала нападавший принялся крушить все подряд в культовом сооружении, а потом уже, реагируя на клирка, набросился и на него. На место правонарушения сразу прибыли местные правоохранители. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!