В Полтавской области в детсаде издевались над 4-летней девочкой: председатель облсовета рассказал подробности

В Полтавской области работники одного из сельских дошкольных учреждений скетчем смотали маленькой 4-летней девочке руки и ноги и им же закрыли ротик. Об этом в социальных сетях написал глава областного совета Александр Беленький.

В Полтавской области в детском саду над ребенком издевались (фото из открытых источников)

По его информации, от этого ужаса ему становится не по себе. Педагоги, как ему сообщили, издевались над малышкой в Диканьской общине. Во время обеденного отдыха, чтобы она плакала и никого не беспокоила, педагоги скетчем связали ей ручки и ножки, им закрыли ротик.

От себя лично он направил обращение к полицейским, чтобы они выяснили все жуткие обстоятельства этого случая.

Чиновник также подчеркнул, что не писал, в какой деревне это произошло, не назвал фамилий работников дошкольного учреждения или маленькой посетительницы. Это должно быть выяснено или опровергнуто. И обнародовал он эту историю, чтобы их уже не умалчивать, как это было уже не раз.

Глава пресс-службы ГУ Нацполиции Полтавского региона Юрий Сулаев рассказал представителям медиа, что к полицейским пока никто не обращался. Но представители следствия уехали на территорию общины.

По его словам, работники полтавской полиции проверяют этот тревожный сигнал. И отметил, что не исключает, что информация будет не подтверждена. Ведь пользователи в соцсетях обнародовали фамилии педагогов под сообщением главы областного совета.

Этот случай обнародовала родная сестра 4-летней девочки. Она назвала имя сестры и двух работниц дошкольного учреждения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области на территории детского сада дерево упало на детей.

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