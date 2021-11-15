logo

BTC/USD

63764.06

ETH/USD

4565.01

LTC/USD

261.28

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Полтавской области в детсаде издевались над 4-летней девочкой: председатель облсовета рассказал подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Полтавской области в детсаде издевались над 4-летней девочкой: председатель облсовета рассказал подробности

Информацию об издевательстве над ребенком в детском саду проверяет полиция

сегодня, 22:05
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Полтавской области работники одного из сельских дошкольных учреждений скетчем смотали маленькой 4-летней девочке руки и ноги и им же закрыли ротик. Об этом в социальных сетях написал глава областного совета Александр Беленький.

В Полтавской области в детсаде издевались над 4-летней девочкой: председатель облсовета рассказал подробности

В Полтавской области в детском саду над ребенком издевались (фото из открытых источников)

По его информации, от этого ужаса ему становится не по себе. Педагоги, как ему сообщили, издевались над малышкой в Диканьской общине. Во время обеденного отдыха, чтобы она плакала и никого не беспокоила, педагоги скетчем связали ей ручки и ножки, им закрыли ротик.

От себя лично он направил обращение к полицейским, чтобы они выяснили все жуткие обстоятельства этого случая.

Чиновник также подчеркнул, что не писал, в какой деревне это произошло, не назвал фамилий работников дошкольного учреждения или маленькой посетительницы. Это должно быть выяснено или опровергнуто. И обнародовал он эту историю, чтобы их уже не умалчивать, как это было уже не раз.

Глава пресс-службы ГУ Нацполиции Полтавского региона Юрий Сулаев рассказал представителям медиа, что к полицейским пока никто не обращался. Но представители следствия уехали на территорию общины.

По его словам, работники полтавской полиции проверяют этот тревожный сигнал. И отметил, что не исключает, что информация  будет  не подтверждена. Ведь пользователи в соцсетях обнародовали фамилии педагогов под сообщением главы областного совета.

Этот случай обнародовала родная сестра 4-летней девочки. Она назвала имя сестры и двух работниц дошкольного учреждения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области на территории детского сада дерево упало на детей.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.bilenkyi/posts/2256353881173286
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!