В Полтавской области полицейских подозревают в зверском изнасиловании беременной

На Полтавщине, в населенном пункте Чавельча сексуальное насилие совершили над беременной местной жительницей, ворвавшись к ней в дом. Будто совершили это звериное надругательство над будущей матерью два местных копы. Об этом сообщает в социальных сетях депутат Антон Мосийчук.

Под Полтавой изнасиловали женщину (фото из открытых источников)

Как пишет избранник общины, эта беда случилась ночью, с 11 на 12 октября. Входные двери в помещении сельской жительницы сломали, а над ней жестоко надругались. Молодая жительница Полтавщины вынашивает второго ребенка и имеет статус матери-одиночки.

По словам депутата, ночью в населенном пункте Чавельча, что на Полтавщине, работник полиции, капитан Тарас Шаповаленко, который задним числом написал заявление на увольнение, со знакомым экс-полицейским Павлом Нечепой, который был в уголовном розыске, вырвав дверь, ворвались в дом 31 летней жительницы, одинокой мамы Снежаны Сайко, которая в настоящее время была беременна вторым ребенком. И жестоко ее насиловали.

Как отмечает Антон Мосийчук, будущая мать находится в медицинском учреждении с кровотечением. Два нелюди в форме полицейских забегали по селу, ищут связи в районе, предлагая немалые деньги, чтобы уладить то, что натворили и не попасть за решетку на большой срок.

Депутат отметил, что за посредством социальных сетей обращается к руководителям МВД и ГБР с требованием арестовать этих оборотней в погонах и присудить наказание, как того требует закон.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Полтавской области мужчина многократно насиловал малолетнего и снимал это на видео. В Полтавской области мужчина создавал порно с участием несовершеннолетних.

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