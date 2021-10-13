logo
Русский Українська

BTC/USD

56974.66

ETH/USD

3573.40

LTC/USD

176.11

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Полтавской области полицейских подозревают в зверском изнасиловании беременной
commentss НОВОСТИ Все новости

В Полтавской области полицейских подозревают в зверском изнасиловании беременной

Будущая мать находится в медицинском учреждении с кровотечением

13 октября 2021, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева

На Полтавщине, в населенном пункте Чавельча сексуальное насилие совершили над беременной местной жительницей, ворвавшись к ней в дом. Будто совершили это звериное надругательство над будущей матерью два местных копы. Об этом сообщает в социальных сетях депутат Антон Мосийчук.

В Полтавской области полицейских подозревают в зверском изнасиловании беременной

Под Полтавой изнасиловали женщину (фото из открытых источников)

Как пишет избранник общины, эта беда случилась ночью, с 11 на 12 октября. Входные двери в помещении сельской жительницы сломали, а над ней жестоко надругались. Молодая жительница Полтавщины вынашивает второго ребенка и имеет статус матери-одиночки.

По словам депутата, ночью в населенном пункте Чавельча, что на Полтавщине, работник полиции, капитан Тарас Шаповаленко, который задним числом написал заявление на увольнение, со знакомым экс-полицейским Павлом Нечепой, который был в уголовном розыске, вырвав дверь, ворвались в дом 31 летней жительницы, одинокой мамы Снежаны Сайко, которая в настоящее время была беременна вторым ребенком. И жестоко ее насиловали.

Как отмечает Антон Мосийчук, будущая мать находится в медицинском учреждении с кровотечением. Два нелюди в форме полицейских забегали по селу, ищут связи в районе, предлагая немалые деньги, чтобы уладить то, что натворили и не попасть за решетку на большой срок.

Депутат отметил, что за посредством социальных сетей обращается к руководителям МВД и ГБР с требованием арестовать этих оборотней в погонах и присудить наказание, как того требует закон.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Полтавской области мужчина многократно насиловал малолетнего и снимал это на видео. В Полтавской области мужчина создавал порно с участием несовершеннолетних.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011987328744
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ