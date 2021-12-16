В Полтавской области погибла маленькая девочка, пока ее мама была в магазине

В Полтавской области, в городке Лубны во время внезапного пожара трагически погибла полуторагодовалая малышка. Это произошло в тот роковой промежуток времени, когда ее мама побежала в торговое заведение, недалеко от их дома. Именно в ее отсутствие там возник пожар.

Женщина оставила ребенка самого дома (фото из открытых источников)

Об этом сообщило "Общественное", обнародовав комментарий пресс-секретаря Службы спасения Светланы Рыбалко.

Трагический инцидент произошел 15 декабря в жилом здании по улице Каменопотоцкой. Уже поздно вечером 31-летняя горожанка пошла в магазин, работавший неподалеку. Ее маленькая дочь в такое время уже уснула.

Лубенчанка вернулась в 22:00 и застала задымление в жилье. Взволнованная горожанка вместе с соседями побежала в дом, чтобы отыскать малышку и вынести в безопасное место, однако не смогли этого сделать. Поэтому за помощью обратились к специалистам Службы спасения.

Последние нашли маленькую на полу рядом с дверью. Врачи, к сожалению, не смогли вернуть ребенка к жизни, хотя сразу начали проводить комплекс реанимационных действий.

Также в больницу госпитализировали и мать трагически умершей девочки, она получила отравление от тлеющих продуктов горения. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Чтобы установить причину смерти, тело девочки отправили на судмедэкспертизу. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области нашлась внезапно исчезнувшая девушка. Работники полиции Полтавской области три дня искали пропавшую 20-летнюю местную жительницу. Через немного времени она сама пришла домой и рассказала, что потерпела похищение неизвестными и сексуальное насилие.

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