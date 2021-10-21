logo
Русский Українська

BTC/USD

65292.08

ETH/USD

4250.74

LTC/USD

206.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Полтавской области на территории детского сада дерево рухнуло на детей: трое пострадавших (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Полтавской области на территории детского сада дерево рухнуло на детей: трое пострадавших (ФОТО)

Медики госпитализировали пострадавших

сегодня, 16:35
Автор:

Денис Подставной

В Полтавской области дерево рухнуло на двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

В Полтавской области на территории детского сада дерево рухнуло на детей: трое пострадавших (ФОТО)

Происшествие в детском саду. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел в городе Кременчуг на территории детского сада. На двух детей и воспитательницу упало дерево. Потерпевшие получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия поспешили медики. 

Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Согласно данным издание Кременчуцкая газета, у пятилетнего мальчика был диагностирован перелом бедра, второй ребёнок находится в критическом состоянии в реанимации. Сообщается, что трагедия случилась во время того, как на улице поднялся сильный ветер, и воспитательница вела детей в их группу. 

В Полтавской области на территории детского сада дерево рухнуло на детей: трое пострадавших (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП в Полтавской области.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что из-за извержения вулкана на Канарских островах Украину накрыл токсичный газ. Специалисты зафиксировали превышение концентрации диоксида серы, что выделяется во время извержений. Согласно данным специалистов, данная ситуация не представляет угрозы для здоровья людей. Стало известно, когда воздушные массы с токсичным газом покинуть территорию нашей страны. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что неподалёку от курортного турецкого города погиб гражданин Украины. Он возвращался с магазина вместе со своей женой и переходил дорого по "зебре". Водитель легкового автомобиля совершил наезд на украинцев. В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм. Стражи порядка задержали водителя. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kg.ua/news/u-kremenchuckomu-ditsadku-derevo-upalo-na-ditey-ta-vihovatelya
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!