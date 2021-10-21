В Полтавской области на территории детского сада дерево рухнуло на детей: трое пострадавших (ФОТО)

В Полтавской области дерево рухнуло на двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие в детском саду. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел в городе Кременчуг на территории детского сада. На двух детей и воспитательницу упало дерево. Потерпевшие получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия поспешили медики.

Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Согласно данным издание Кременчуцкая газета, у пятилетнего мальчика был диагностирован перелом бедра, второй ребёнок находится в критическом состоянии в реанимации. Сообщается, что трагедия случилась во время того, как на улице поднялся сильный ветер, и воспитательница вела детей в их группу.





Фото: ГУНП в Полтавской области.

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Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что неподалёку от курортного турецкого города погиб гражданин Украины. Он возвращался с магазина вместе со своей женой и переходил дорого по "зебре". Водитель легкового автомобиля совершил наезд на украинцев. В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм. Стражи порядка задержали водителя.

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