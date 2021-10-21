Извержение вулкана на Канарах: токсичный газ накрыл Украину

Токсичный газ вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на Канарах, достиг территории Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма. Фото: Twitter

Как стало известно, специалисты зафиксировали перемещение по территории Европы воздушных масс, которые содержат повышенную концентрацию диоксида серы. Данное вещество выделяется при извержениях вулканов.

На данный момент газ уже достиг территории нашей страны. Однако ученые уверяют, что волноваться не стоит, так как превышение концентраций вещества наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на относительно больших высотах.

Отмечается, что в случае выпадения осадков может образоваться слабокислотный дождь, который также не представляет существенной опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Согласно данным ученых уже завтра большая часть массы воздуха, что содержит диоксид серы, покинет территорию Украины.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в небе над несколькими американскими штатами заметили огненный шар. Астрофизик заявил, что небесное тело является падающим российским спутником. В Сети появляются видео, на которых можно увидеть данное явление. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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