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В Полтаве через несколько часов люди собрали помощь для эвакуированных детей (ВИДЕО)

Население Полтавы собрало необходимую помощь для детей очень быстро

сегодня, 15:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Жители Полтавы очень быстро и оперативно собрали для эвакуированных детей необходимую помощь. Люди принесли очень многое, что могло понадобиться детям. И буквально завалили помещение городского совета помощью. Об этом говорится в телеграмм-канале Украины 24.

В Полтаве через несколько часов люди собрали помощь для эвакуированных детей (ВИДЕО)

Люди очень быстро принесли помощь (фото из открытых источников)

Журналисты сообщают, что жители областного центра через несколько часов принесли все необходимые вещи.

"Жители менее, чем за два часа снесли в разы больше необходимого: игрушки, одежда, обувь, средства гигиены", — отмечается в сообщении.

На кадре видно, что жители Полтавы с пакетами в руках непрерывно несут и несут помощь в помещение Полтавского городского совета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, от кого и от чего зависит исход этой войны. Битва украинцев с российскими захватчиками длится шестые сутки. И шестые сутки эксперты дают изданию "Комментарии" эксклюзивную оценку происходящего. Предлагаем вашему вниманию очередную подборку экспертных мнений. Экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает важность того, что 28 февраля, на пятые сутки российского вторжения, состоялись переговоры между официальными делегациями Киева и Москвы. Переговоры, которые пока завершились ничем. Он акцентирует, что, несмотря на переговоры, россияне продолжали и продолжают зверски обстреливать жилые районы из оружия массового впечатления. "Грады", баллистические ракеты, вакуумные бомбы и так далее. Политолог Петр Охотин считает главным итогом первых переговоров с начала российского вторжения о том, что России не удалось дожать украинскую сторону.


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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/mart-2022-poltavchani-zibrali-dopomogu-dlya-evakujovanih-ditej
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