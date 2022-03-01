В Полтаве через несколько часов люди собрали помощь для эвакуированных детей (ВИДЕО)

Жители Полтавы очень быстро и оперативно собрали для эвакуированных детей необходимую помощь. Люди принесли очень многое, что могло понадобиться детям. И буквально завалили помещение городского совета помощью. Об этом говорится в телеграмм-канале Украины 24.

Люди очень быстро принесли помощь (фото из открытых источников)

Журналисты сообщают, что жители областного центра через несколько часов принесли все необходимые вещи.

"Жители менее, чем за два часа снесли в разы больше необходимого: игрушки, одежда, обувь, средства гигиены", — отмечается в сообщении.

На кадре видно, что жители Полтавы с пакетами в руках непрерывно несут и несут помощь в помещение Полтавского городского совета.

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