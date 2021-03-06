В Польше произошла масштабная ДТП, где пострадали украинцы: названа причина (ФОТО) — ОБНОВЛЕНО

6 марта принесло для Украины трагичные вести — неподалеку Кашице, одного из городков Польши, попал в крупную автомобильную аварию рейсовый автобус, на борту которого находились наши соотечественники. Подробности и предварительные причины трагедии сообщают представители Министерства иностранных дел Украины.

ДТП в Польше унесла жизни шестерых украинцев. Фото: Украина в шоке

Прежде всего стоит отметить, что транспорт двигался из Познани в Херсон, поэтому вполне резонным является то, что пассажирами были украинцы. В ДТП попали 57 человек, 35 из которых получили серьезные ранения и были отправлены в больницы ближайших городов. Также сообщается о минимум шести погибших.

Автобус не удержался на дороге и свалился с эстакады прямиком в кювет. На месте трагедии постоянно работают медики, спасатели и представители местной полиции. Как информируют в МИД, пока считается, что ДТП случилась из-за проблем с управлением автобусом у водителя.

Пострадавшие украинцы находятся в медицинских заведения Ярослава, Жешува, Перемышля, Рудны Малой и Любачова. Состояние минимум пятерых из них, по сообщениям иностранных СМИ, квалифицируется как тяжелое.

Родные украинцев, с которыми до сих пор нет связи, могут узнать нужную информацию благодаря польскому (+48 784 138 555) и украинскому (+38 044 238 15 88) консульствам. Горячие линии работают круглосуточно.



На трагедию уже отреагировали как президент Украины Владимир Зеленский, так и глава Польши Анджей Дуда. Последний выразил глубокие соболезнования семьям погибшим, отметив, что чрезвычайно расстроен таким событием. Зеленский же сообщил, что сейчас делается все возможное, дабы побыстрее выяснить все обстоятельства случившегося и принять необходимые меры. Также президент поблагодарил польских коллег за оперативное реагирование и сотрудничество.

UPD. Как уточняют представители польских властей, в ДТП погибло пятеро человек, трех из которых уже удалось идентифицировать — благодаря документам. В больницах находится 43 пострадавших, 14 из которых — в тяжелом состоянии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в конце февраля массовая ДТП произошла на территории Украины — на трассе Киев-Чернигов. В этой аварии также пострадали и погибли люди.

Также на портале есть возможно узнать, сколько дорожно-транспортных происшествий случилось в 2020 году и какие самые частые причины их возникновения.

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