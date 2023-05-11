В Польше 19-летний парень ворвался в детдом и порезал детей: есть погибшие

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters.



Жуткий инцидент. Фото из открытых деревьев

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Трагический инцидент произошел вечером 9 мая после 21:00 по Гринвичу.

Агрессивный 19-летний парень ворвался в помещение детдома и напал на жителей приюта с острым предметом. На тот момент внутри находились 13 человек, в том числе один сотрудник. В тот вечер ранений получили девять человек. Пятеро из них госпитализировали в больницу, еще четырем оказали помощь на месте. К сожалению, в результате происшествия погибла 16-летняя воспитанница. Она получила порезы, несовместимые с жизнью.

"Мы знаем, что самые тяжелые ранения получила 16-летняя девочка, воспитанница этого детского дома, скончавшаяся на месте", – сказала спикер полиции.

Сейчас с детьми в детдоме работают психологи. Через час после совершенного нападавшего задержали по месту жительства. Правоохранители отметили, что молодой человек был трезв на момент ареста, также его проверили на употребление наркотиков. По информации Государственного информационного агентства ПАП, парень, ворвавшийся в приют и убивший девушку, имел отношения с погибшей. Он залез в детский дом через окно. Эту версию проверяют в прокуратуре.

Как писали "Комментарии", — Резня на пляже: между украинцами и поляками в Варшаве разгорелся скандал В Варшаве на пляже Понятие между двумя компаниями разразился спор. Конфликт дошел до госпитализации пострадавших с ножевыми и колото-резаными ранениями. В милицию поступило сообщение о стычке на пляже Понятувка. Там, сначала словесно, а потом и с "кулаками" "сцепились" украинцы и поляки. Все они были в нетрезвом состоянии.

