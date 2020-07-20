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В полиции объяснили, что стало причиной взрыва в киевском кафе

Официальная версия взрыва - салютная установка

сегодня, 21:49
Автор:

Владимир Лавский
В полиции объяснили, что стало причиной взрыва в киевском кафе

Национальная полиция Украины заявила, что в Киеве в одном из городских кафе взорвалась салютная установка. Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции. 

Как отмечают полицейские, во время проверки и работы специалистов все работники и посетители заведения были эвакуированы подальше. На данный момент следственные действия продолжаются. 

Как ранее сообщали "Комментарии", по данным правоохранителей, в 15.40 на специальную линию поступило сообщение, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте уже работают специалисты. Никто из посетителей заведения не пострадал. 

В пятницу, 17 июля, произошел взрыв у станции метро "Шулявская"Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деталях.

"Друзья, вечером пятницы в столице случилось чрезвычайное происшествие. В 20.08 в мусорном бачке у входа в метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. Пострадал 22-летний студент, который в этот момент проходил рядом. У него множественные осколочные травмы ног. После госпитализации в городскую больницу №17 потерпевший пребывает в тяжелом состоянии", - написал Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что метро уже работает в привычном режиме.


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