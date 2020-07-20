В Киеве очередной взрыв

В понедельник, 20 июля, в одном из столичных кафе произошел взрыв. Об этом сообщает полиция города на своей странице в "фейсбуке".

По данным правоохранителей, в 15.40 на специальную линию поступило сообщение, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте уже работают специалисты, что установить неизвестный предмет, который взорвался в сумке под столом. Никто из посетителей заведения не пострадал.





Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 17 июля, произошел взрыв у станции метро "Шулявская". Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деталях.

"Друзья, вечером пятницы в столице случилось чрезвычайное происшествие. В 20.08 в мусорном бачке у входа в метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. Пострадал 22-летний студент, который в этот момент проходил рядом. У него множественные осколочные травмы ног. После госпитализации в городскую больницу №17 потерпевший пребывает в тяжелом состоянии", - написал Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что метро уже работает в привычном режиме.









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