Взрыв у станции метро "Шулявская": детали происшествия

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деталях взрыва у метро "Шулявская", которое случилось в пятницу, 17 июля. Соответствующий пост опубликован на фейсбук-странице столичного градоначальника.

"Друзья, вечером пятницы в столице случилось чрезвычайное происшествие. В 20.08 в мусорном бачке у входа в метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. Пострадал 22-летний студент, который в этот момент проходил рядом. У него множественные осколочные травмы ног. После госпитализации в городскую больницу №17 потерпевший пребывает в тяжелом состоянии", - написал Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что метро уже работает в привычном режиме.

"Также разбиты окна у входа. Но метро работает в обычном режиме, готово принимать пассажиров. На месте происшествия работают правоохранители", - резюмировал Кличко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что могло стать причиной взрыва во многоквартирном доме на Позняках.

"Версия с работой неквалифицированного сотрудника газовой службы имеет право на жизнь, но я в это слабо верю. Для начала надо проверить, почему такие люди проводили работы, нарушая все регламентные нормы, или не имея для этого нужной квалификации", - сказал эксперт.





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