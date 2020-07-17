kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.07.2020

BTC/USD

9148.36

ETH/USD

233.04

LTC/USD

41.89

НБУ 17.07.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Взрыв у станции метро "Шулявская": детали происшествия
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв у станции метро "Шулявская": детали происшествия

В результате взрыва пострадал 22-летний студент

сегодня, 23:38
Автор:

Владимир Лавский
Взрыв у станции метро "Шулявская": детали происшествия

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деталях взрыва у метро "Шулявская", которое случилось в пятницу, 17 июля. Соответствующий пост опубликован на фейсбук-странице столичного градоначальника. 

"Друзья, вечером пятницы в столице случилось чрезвычайное происшествие. В 20.08 в мусорном бачке у входа в метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. Пострадал 22-летний студент, который в этот момент проходил рядом. У него множественные осколочные травмы ног. После госпитализации в городскую больницу №17 потерпевший пребывает в тяжелом состоянии", - написал Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что метро уже работает в привычном режиме.

"Также разбиты окна у входа. Но метро работает в обычном режиме, готово принимать пассажиров. На месте происшествия работают правоохранители", - резюмировал Кличко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что могло стать причиной взрыва во многоквартирном доме на Позняках. 

"Версия с работой неквалифицированного сотрудника газовой службы имеет право на жизнь, но я в это слабо верю. Для начала надо проверить, почему такие люди проводили работы, нарушая все регламентные нормы, или не имея для этого нужной квалификации", - сказал эксперт.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!